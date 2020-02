L'attaccante argentino è alle prese con una lieve lombalgia e non sta lavorando con il gruppo.

A due giorni dalla gara di Ferrara contro la Spal, la Juventus ha svolto un allenamento mattutino e, come accaduto del resto anche ieri, alla seduta non ha preso parte Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è alle prese con una lieve lombalgia e così è stato deciso di fargli proseguire le terapie di recupero, senza forzare i tempi e concedendogli tutto il tempo necessario per recuperare la condizione.

Difficile che possa essere presente per la partita al Paolo Mazza. Sempre differenziato per Miralem Pjanic che deve risolvere l'affaticamento all'adduttore destro, mentre è tornato regolarmente in campo Adrien Rabiot, che ieri aveva svolto un lavoro differenziato programmato.

Alla luce di queste situazioni, a centrocampo per la Juventus dovrebbe trovare spazio Ramsey in luogo di Pjanic, mentre in avanti si profila un tridente composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo. Decisiva in ogni caso sarà la seduta di domani, alla vigilia del match.