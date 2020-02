Agli ottavi di Champions i bianconeri se la vedranno con la squadra guidata dall'ex tecnico della Roma, che ricorda la sua avventura in Serie A: "Il gesto del violino? Non lo rifarei, ma con il VAR arbitraggi più giusti."

Archiviati i tre anni alla guida dell'Olympique Marsiglia, in cui tutti e lui per primo si sarebbero aspettati risultati migliori, Rudi Garcia è dallo scorso ottobre il tecnico del Lione, appena 11esimo in Ligue 1 e prossimo avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Nel giorno del suo 56esimo compleanno il Corriere dello Sport in edicola oggi pubblica una lunga intervista all'allenatore francese, per due anni e mezzo protagonista in Italia alla guida della Roma e diventato famoso per il "gesto del violino" con cui contestò l'arbitraggio di Rocchi durante una sfida con i bianconeri e che gli costò l'espulsione.

Volevo difendere la mia squadra da quello che ritenevo fosse un torto, mi venne istintivo, sono cose che capitano in campo. Ma il violino è rimasto in Italia. Con il VAR avrei vinto lo Scudetto? Non posso saperlo, ogni epoca fa storia a parte, come si dice in Francia con i "se" si potrebbe chiudere Parigi in una bottiglia.

Tradotto: con i se e con i ma non si scrive la storia, che ha visto Garcia scrivere comunque quella del club giallorosso: due secondi posti, il primo con il record capitolino di punti in campionato (85) ma sempre superato dalla stessa Juventus che si troverà di fronte mercoledì prossimo al Parc OL, nella gara di andata di una doppia sfida che gli regala l'occasione di tornare a parlare di una Serie A che gli è rimasta nel cuore. Di Juventus, Roma e non solo.

Alla guida della Roma Rudi Garcia ha ottenuto due secondi posti prima dell'esonero arrivato a metà della terza stagione, a gennaio 2016.

Juventus, Garcia studia il modo di fermare Cristiano Ronaldo: "Magari alla frontiera?"

A proposito del violino, Garcia smonta subito ogni possibile polemica facendo intendere di non aver mai creduto in alcun complotto a favore della Juventus ma di aver semplicemente contestato degli errori che con l'introduzione del VAR dovrebbero essere scomparsi, anche se pure in questo caso non si accontenta e chiede ancora qualcosa in più.

Non ho mai pensato che la Juventus fosse favorita dagli arbitraggi, ma ritengo che con il VAR questi siano più giusti. Semmai gli arbitri non devono accontentarsi del silent check, ma andare a riguardare ogni singolo episodio contestato, altrimenti il vero arbitro diventerà il VAR stesso.

Soltanto rispetto per la Juventus e per Maurizio Sarri, collega sulla panchina dei bianconeri che viene invece ampiamente contestato per non aver dato ancora una forma ben definita alla squadra.

Non so se i bianconeri vinceranno la Champions ma so che è il loro obiettivo principale. Dalla mia posizione è difficile giudicare Sarri, so che viene contestato ma la Juve è in corsa per tutti i traguardi stagionali. Ovviamente conoscevo meglio Allegri, che ha fatto grandi risultati. Per batterli servirebbe comunque un'impresa, la mia speranza è che ci sottovalutino. Non credo che Cristiano Ronaldo si sia trasferito a Torino per vincere soltanto in Italia.

A proposito del portoghese, il tecnico del Lione sottolinea come sia impossibile fermarlo ("magari alla frontiera?" scherza) se non con un sistema difensivo che coinvolga tutta la squadra e che non lasci spazio alle altre bocche da fuoco bianconere come Dybala e Higuain. Ma è chiaro che il suo Lione parte nettamente sfavorito, lo era a dicembre nel momento del sorteggio e lo è oggi, reduce da 4 gare senza vittorie. Un momento negativo anche a causa di due infortunati importanti, Jeff Reine-Adelaide e Memphis Depay, fuori fino a fine stagione dopo aver riportato entrambi la rottura del crociato.

Fatte naturalmente le debite proporzioni, Depay è il nostro Ronaldo. Immaginate la Juventus senza Cristiano Ronaldo.

Parole al miele anche per Miralem Pjanic.

Quando arrivai alla Roma mi chiesero chi volessi tenere tra lui e Lamela. In attacco avevo tante soluzioni, nel mezzo uno come Mire era fondamentale. Era una mezzala offensiva, ora è un regista a tutto campo, è cresciuto nella visione di gioco, dovremo essere bravi a non lasciargli spazi perché può fare sempre male.

Nella lunga intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport, naturalmente, Garcia non può non parlare della Roma. Risultati alla mano, del resto, è stato il miglior tecnico dell'era legata a James Pallotta, fino a un esonero che all'epoca fu molto contestato.