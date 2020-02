Riscattare la sconfitta dell'Olimpico, ritrovare il buon umore. È questo l'obiettivo dell'Inter nella prima serata della fase a eliminazione diretta dell'Europa League. Tante le novità di formazione, a partire dalla seconda presenza da titolare per Christian Eriksen con la maglia nerazzurra. Anche lui rappresenterà una delle chiavi per scardinare il fortino del Ludogorets e archiviare la qualificazione già all'andata. Mentre ci si avvicina alla partita (fischio d'inizio ore 18:55), l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport:

Sullo scarso minutaggio collezionato finora da Eriksen ha aggiunto:

Tutti abbiamo il desiderio di vederlo, noi e i tifosi, ma l'allenatore ha le capacità per valutare attentamente quando inserire i nuovi. Non ci sono dubbi sul fatto che sia il momento di utilizzarlo. A volte ci si trova a corto di giocatori, ma ora abbiamo una rosa adeguata per affrontare tre competizioni.

Tra poco tornerà anche Handanovic:

Questa mattina Messi ha elogiato Lautaro Martinez, indizio di mercato? Marotta la pensa così:

Sentire queste parole è un motivo d'orgoglio per il ragazzo e per la società, chi l'ha portato all'Inter merita ringraziamenti. Il fatto che un campione come Messi elogi un suo connazionale dimostra che in lui vede delle qualità per essere il suo erede. Deve essere uno sprono per lui, noi lo ringraziamo.