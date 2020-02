Il danese ha timbrato il cartellino alla sua seconda presenza da titolare con Conte.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 20:34 | aggiornato 20/02/2020 20:39

Parole, parole, parole. Christian Eriksen ha risposto così. A modo suo, alla seconda partita da titolare con la maglia dell'Inter. Ha timbrato il cartellino, sbloccato la partita dei nerazzurri sul campo del Ludogorets: al 71' è 0-1.

Finalmente, c'è da dirlo. Non tanto per il minutaggio del danese fin qui – comunque scarso -, quando per il peso delle perplessità. Quelle relative al suo acquisto, al suo inserimento in rosa a stagione in corso. Non è semplice infilarsi nello scacchiere di Conte. La sua Inter aveva meccanismi ben oliati, e il tecnico ex Juve è un dogmatico. Serviva tempo.

Inter, si sblocca Eriksen

Già, il tempo. Ne aveva bisogno il danese. Di 71' minuti, per la precisione, adesso è un'altra storia. Dopo il gol la partita si è sbloccata, Eriksen gioca più spensierato. Lo dimostra la traversa colpita qualche istante più tardi. Se la rete del vantaggio arriva dopo un bel destro (potente e piazzato) da dentro l'area di rigore, il montante rischiava di essere spaccato dal suo bel sinistro dai 20 metri.

Era l'uomo più atteso, ha colpito. Che questa serata di Europa League sia il “giorno x” della sua avventura all'Inter? Il buon esito della stagione dei nerazzurri passa anche da questo.