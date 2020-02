Il tecnico dei nerazzurri ha commentato così la vittoria nell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 21:24 | aggiornato 20/02/2020 23:41

Non una grande Inter. Ma pragmatica, concreta. Che stende il Ludogorets 0-2 fuori casa archiviando di fatto la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. E la serata in terra bulgara ha fornito ai nerazzurri un altro motivo per sorridere. Ha un nome e un cognome: Christian Eriksen. Si è sbloccato, era importante per dargli fiducia e allontanare le malelingue che lo ritenevano già un flop. Non per qualità, ma per adeguatezza negli schemi di Antonio Conte. Il danese ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto per il tecnico dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita:

Nel primo tempo i ritmi sono stati bassissimi, ci siamo adeguati alla situazione. Poi nella ripresa abbiamo cambiato ritmo giocando palla molto più veloce, così è arrivato il gol dello 0-1. Stiamo provando delle nuove soluzioni a partita in corso per avere le giuste alternative. Però resterà una costante: non abbandoneremo le due punte.

Conte ha parlato dell'autore della rete del vantaggio, Christian Eriksen:

Deve lavorare. Penso che possa fare molto meglio di quello che si è visto oggi. Sono contento per lui perché il gol gli dà fiducia, ma deve ritrovare il ritmo e l'intensità che l'hanno contraddistinto al Tottenham. Non ha trovato ancora la giusta condizione fisica, anche se noi siamo tranquilli. Sappiamo di aver preso un giocatore che alza la qualità anche a partita in corso. Non può diventare un problema: non dobbiamo avere ansia. Io penso al bene dell'Inter.

Infine, una battute sulle condizione di Handanovic:

È una situazione che controlliamo di giorno in giorno. Abbiamo fiducia in Daniele Padelli e nel momento in cui sarà pronto riprenderà il suo posto. Fino a quel momento continuiamo con Padelli.

Conte è intervenuto anche in conferenza stampa: