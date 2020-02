L'attaccante ha palesemente accentuato la propria reazione dopo essere stato colpito.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 20:00 | aggiornato 20/02/2020 20:41

Quando si dice il fenomeno. A volte col pallone tra i piedi, altre da baraccone. Deyverson Brum Silva Acosta, per gli amici solo Deyverson, pende più per una delle due ipotesi. Si fa per scherzare, anche se quello che gli appassionati dell'Europa League hanno avuto il privilegio di ammirare durante il primo tempo di Getafe-Ajax ha un che di ridicolo, in effetti.

Imbarazzante è l'aggettivo giusto. Il suo gol? No, al massimo - in quel caso - lo è stata la difesa dell'Ajax. Linea del fuorigioco ad altezze vertiginose, Olivera si inserisce coi tempi giusti. Poi palla in mezzo e Deyverson insacca facilmente: 1-0 al 37'. Fin qui nulla di strano.

Getafe-Ajax, la sceneggiata di Deyverson

Poi il fattaccio. Anzi, due. Prima, giusto per preparare il mondo al “personaggio”, Deyverson va a esultare sotto la curva dei tifosi dell'Ajax mostrando fiero il tatuaggio che ha sulla coscia. Carino, c'è da ammetterlo. L'ha dedicato alla sua ragazza: stanno insieme da 3 mesi. Ok Deyverson, già ci piaci.

Ma non sono dello stesso avviso quei simpatici ragazzi arrivati da Amsterdam. Il brasiliano un po' esagera, e i supporter dei lancieri gli tirano un accendino. Un gesto deprecabile, sicuramente, da condannare. Che però non arreca chissà quali danni al buon Deyverson, colpito debolmente sulla spalla. Tanto che il numero 14 se ne accorge, sorride, e infine decide di lanciarsi a terra con ridicolo ritardo. E si rotola, si rotola... Che stia esagerando? D'altronde, non tutti sono fenomeni con la palla tra i piedi.

Wanneer ze zegt dat je best naar buiten kan om de container aan de straat te zetten en je tóch de eerste druppel voelt.#ajax #getaja #getafe #deyverson #gifjevia @kekness pic.twitter.com/8BQvC9jzmp — Ξndantwıt (@endantwit) February 20, 2020

E il ragazzo è pure recidivo. Già un paio d'anni fa qualcuno gli avrebbe assegnato volentieri l'Oscar di miglior attore protagonista: