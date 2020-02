Al termine del Day-2 di test di Formula 1 in corso a Barcellona, il direttore tecnico della Mercedes James Allison ha risposto in conferenza alle tantissime domande sul "volante mobile" comparso sulla monoposto di Lewis Hamilton:

Non spiegherò molto - ha esordito Allison come riportato da Sky Sport - di quello che avete visto, è una nuova idea, ha un nome, DAS, ovvero Dual Axis Steering ed è una nuova dimensione di sterzata per il pilota ma non dirò come lo usiamo e perché lo usiamo

Per quanto riguarda i vantaggi che porterà alla W11 e la regolarità del sistema, Allison ha detto:

Sulla legalità ho già detto tutto, la FIA sa ogni cosa ma capiremo solo nei prossimi giorni quanto vantaggio ci darà. Sono orgoglioso di far parte di un team che non progredisce e basta, ma innova e cerca di portare cose nuove in pista ogni anno

Queste invece le parole di Hamilton:

L’ho provato per una sola mattina, non so se sia sicuro o no, sto cercando di capire come funzioni ma mi inorgoglisce che sia ancora una volta il mio team a innovare in una direzione non sperimentata. La FIA ha approvato il progetto, sulla sicurezza non so ma vedremo