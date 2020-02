Possono esultare le squadre inglesi e le tedesche: i Gunners passano in casa dell'Olympiacos, mentre il Wolverhampton passeggia con l'Espanyol. Vincono anche Bayer Leverkusen e Wolfsburg.

di Daniele Rocca - 20/02/2020 23:24 | aggiornato 20/02/2020 23:27

Torna l'Europa League e la Roma ritrova il sorriso. La squadra di Fonseca si aggiudica l'andata dei sedicesimi di finale contro il Gent grazie alla rete di Carles Perez: l'attaccante arrivato a gennaio dal Barcellona ha deciso il match con un gol nel primo tempo. Nella ripresa i giallorossi hanno rischiato di subire più volte il gol del pari, ma Pau Lopez ha fatto buona guardia.

Al ritorno in Belgio tra una settimana, Dzeko e compagni si potranno accontentare del pareggio per passare il turno a approdare agli ottavi. Dopo tre sconfitte di fila (Sassuolo, Bologna e Atalanta) in campionato, la Roma ritorna a vincere in coppa.

Serata di Europa League all'insegna del divertimento e dei gol: il Wolverhampton asfalta l'Espanyol, mentre l'altra inglese, l'Arsenal, espugna Atene grazie a Lacazette. Super rimonta dei Glasgow Rangers, sotto di due gol e capaci di rimontare fino al definitivo 3-2. Vittorie importanti anche per le tedesche Bayer Leverkusen e Wolfsburg.

Europa League, vincono le inglesi e le tedesche

Vittoria fondamentale per l'Arsenal, che batte l'Olympiacos ad Atene con un gol di Lacazette. Nel finale il francese ha rischiato di raddoppiare, ma il portiere dei greci ha tenuto aperto il discorso qualificazione, rimandato tra una settimana all'Emirates. Già chiuso, invece, l'argomento tra Wolverhampton ed Espanyol: la tripletta di Diogo Jota ha consegnato un pass con tanto di assicurazione per gli inglesi.

Bene anche il Bayer Leverkusen, che va avanti 2-0 con Alario e Havertz, per il Porto accorcia le distanze Luis Diaz. Anche in questo caso servirà il ritorno per decretare chi andrà avanti. Passiamo alle rimonte: impresa dei Rangers, sotto di due gol davanti al proprio pubblico e in grado di ribaltare l'esito finale nel giro di un quarto d'ora. Grande protagonista l'ex Fiorentina Ianis Hagi, figlio di Gheorghe, autore di una doppietta.

Va sotto e si riprende anche il Wolfsburg in casa contro il Malmoe. Tutto facile invece per il Basilea a Nicosia: 3-0 in trasferta che garantisce agli svizzeri una fetta importante di qualificazione. L'unico pareggio nelle partite delle 21 quello in tra AZ Alkmaar e LASK Linz, con gli olandesi che nel finale riescono ad agguantare l'1-1 su calcio di rigore.

I risultati dei sedicesimi

Partite ore 18.55

Cluj-Siviglia 1-1

Bruges-Manchester United 1-1

Copenhagen-Celtic 1-1

Eintracht-Salisburgo 4-1

Getafe-Ajax 2-0

Ludogorets-Inter 0-2

Shakthar-Benfica 2-1

Sporting-Basaksehir 3-1

Partite ore 21

AZ Alkmaar-LASK Linz 1-1

APOEL-Basilea 0-3

Bayer Leverkusen-Porto 2-1

Olympiacos-Arsenal 0-1

Rangers-Braga 3-2

Roma-Gent 1-0

Wolsfburg-Malmoe 2-1

Wolverhampton-Espanyol 4-0