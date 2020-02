La Roma vince 1-0 l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, basta un gol di Perez per regolare il Gent che nella ripresa fa paura, ma non buca Pau Lopez.

di MarcoValerio Bava - 20/02/2020 23:01 | aggiornato 20/02/2020 23:05

La Roma si aggiudica il primo round, all'Olimpico il Gent è regolato 1-0: decide un gol di Carles Perez. Giallorossi bene in avvio, propositiva la squadra di Fonseca, facilitata anche da un avversario che pressa male e fatica terribilmente a uscire con un idee dalla propria metà campo. Proprio un errore tecnico di Lustig, errore tanto banale quanto grave, attiva Dzeko che vede il corridoio per Perez che deve solo presentarsi a tu per tu con Kaminski e realizzare il suo primo gol in Europa League.

Primo avviso di pericolo per la Roma al 20', David mette al centro per Depoitre che rischia di far male su un errato rinvio di Spinazzola, ma per fortuna dell'ex Juve la palla prende il giro giusto e si ferma tra le braccia di Pau Lopez. Gent davvero pericoloso con Kums al 28', bravo Fazio a deviare in angolo. La Roma abbassa la pressione, s'allunga e per i belgi ci sono più spazi da sfruttare, ma c'è una costante nell'azione del Gent e cioè gli errori tecnici che vanno a vanificare ogni attacco e permettono ai giallorossi di non correre rischi particolari.

Inizio di ripresa con la Roma subito vicina al raddoppio: punizione di Kolarov da sinistra, Smalling arriva all'impatto sul secondo palo e Kaminski è bravissimo a deviare in angolo. Passano pochi minuti, azione fotocopia e palo di Cristante che, però, era in posizione di fuorigioco. Gent che si fa vedere con Odjidja che dal limite ci prova col sinistro e Pau Lopez deve distendersi per dire no e il portiere spagnolo è obbligato a ripetersi poco dopo sempre sul capitano dei belgi che, però, prendono campo e si divorano il pareggio con Depoitre che solo davanti a Pau Lopez di fatto gli passa il pallone. Gent ancora vicino al pari nel finale, Odjidja batte un corner corto, Pau Lopez non la tiene e Depoitre non riesce a ribadire in rete. La Roma risponde con un colpo di testa di Kolarov su cui Kaminski è ancora pronto, poi Mkhitaryan prova il tap-in ma viene rimpallato da Plastun.

Europa League, le pagelle di Roma-Gent

Europa League, le pagelle di Roma-Gent

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6,5; Spinazzola 5,5 (68' Santon 6), Fazio 6, Smalling 6,5, Kolarov 6; Veretout 6, Cristante 6; Perez 6,5, Pellegrini 6 (78' Mkhitaryan sv), Perotti 6 (80' Kluivert sv); Dzeko 7. All: Fonseca 6

Gent (4-3-1-2): Kaminski 6,5; Lustig 5, Plastun 6, Ngadeu 5,5, Mohammadi 5; Kums 6,5 (90' Marreh sv), Owusu 5,5, Odjidja 6,5; Bezus 5,5 (73' Chakvetadze 6); Depoitre 5, David 5. All: Thorup 6

I migliori

Dzeko 7

È il giocatore più forte a disposizione di Fonseca e questa non è una notizia. Il bosniaco, però, decide di confermarlo nella gara d'andata contro il Gent. È lui che serve a Perez l'assist per il gol della vittoria, lui che fa da costante riferimento offensivo, perno al quale appoggiarsi nei momenti di maggior difficoltà. Quando sbaglia è il primo a rincorrere e recuperare. Un esempio.

Carles Perez 6,5

Primo gol con la Roma, gol al debutto in Europa League. Una serata che ricorderà a lungo questo giovane catalano arrivato due settimane fa dal Barcellona. Mezzora interessante, poi la squadra si ritrae e lui ovviamente ne risente. Si dà da fare in fase di copertura, gioca novanta minuti e lo fa piuttosto bene.

I peggiori

Depoitre 5

Thorup lo recupera in extremis e nel corso della gara ne applaude la buona volontà e l'abnegazione, ma a conti fatti di mestiere fa l'attaccante e quindi dovrebbe far gol e invece quando ha l'occasione se la divora passando a Pau Lopez la più ghiotte delle chance del Gent. Altre potenziali occasioni vengono depauperate da questo gigante tanto generoso quanto macchinoso e sgraziato.

Lustig 5

È il giocatore di maggior esperienza del Gent, ma l'errore che apre la strada al gol di Perez è di quelli da matita blu e non certo da calciatore con il suo curriculum. Molto in difficoltà nella prima mezzora, poi Perotti cala e lui ne giova un po', anche se la prestazione rimane insufficiente.

David 5

Era il più atteso tra le fila del Gent, il giocatore considerato di maggior talento a disposizione di Thorup, ma il giovane canadese passeggia per 45 minuti. Il primo tempo è da spettatore non pagante. Leggermente meglio nella ripresa, ma non mette mai davvero in difficoltà la difesa della Roma.