Cristiano Ronaldo non pensa ancora al ritiro. Nonostante il 5 febbraio scorso abbia compiuto 35 anni, il fuoriclasse portoghese continua a macinare record e i 24 gol in 29 partite stagionali con la Juventus sono lì a testimoniarlo. Ma se CR7 dovesse scegliere un giocatore capace di ripercorrere le sue orme, non avrebbe dubbi. Durante una diretta Instagram sul suo canale, l'ex Real Madrid ha puntato il dito sulla stella del PSG, Kylian Mbappé, che ad appena 21 anni ha già messo in bacheca un Mondiale con la Francia:

Ronaldo e Mbappé avranno modo di affrontarsi durante i prossimi Europei visto che Portogallo e Francia sono state sorteggiate nel Gruppo F insieme a Germania e una tra Islanda,Bulgaria,Ungheria, Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo e Bielorussia.

"Mbappe is the future. In the present, he's a fantastic player, he's very fast. He will be the future."



