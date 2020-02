Parola l'avvocato del club azzurro Mattia Grassani.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 10:47 | aggiornato 20/02/2020 10:52

L'avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo lamentando torti arbitrali subiti dal club azzurro:

A fine campionato potremmo presentare un ricorso attraverso una classifica comparata. L'intervista di De Laurentiis rappresenta il pensiero di tante società sportive. Se il VAR da un lato ha eliminato determinati problemi, si trova ancora in una fase sperimentale. La posizione della società è la valutazione degli errori che l'utilizzo sperimentale del VAR ha prodotto sul campo, quindi punti in classifica in meno, credo che ogni società di fronte ad un certo apporto tecnologico si ponga degli interrogativi se non porta i risultati sperati

Su eventuali azioni legali da parte del Napoli:

Io sono solo un consulente del club. Ci sono professionisti e società che, nel momento in cui ritengono di aver subito danni, in automatico trasferirebbero le controversie al Tribunale ordinario. Qualunque club ritenesse di aver subìto danni farebbe bene a proiettare a fine stagione una classifica reale rispetto a quella con il conteggio degli errori arbitrali e poi capire quale sarebbe potuta essere la posizione in classifica. Il VAR e questa classe arbitrale risorgono dalle macerie del 2006, di Calciopoli, che ha evidenziato delle falle nell'intero sistema

