Il laterale olandese è la massima espressione del grande lavoro gestionale fatto in questi anni da Percassi, che ha costruito una rosa da Champions con idee e competenza.

di Andrea Bracco - 20/02/2020 09:41 | aggiornato 20/02/2020 09:52

La serata di San Siro, quella nella quale l'operaia Atalanta ha strapazzato 4-1 il più blasonato Valencia, rimarrà nella mente di tutti. Dei tifosi, che probabilmente hanno vissuto il miglior momento della loro vita calcistica, di Gian Piero Gasperini, tecnico di un miracolo che poi - se analizzato in profondità - non lo è così tanto, ma soprattutto dei calciatori, la maggior parte dei quali era arrivata a Bergamo per due spiccioli e, proprio grazie al vate di Grugliasco, è stata valorizzata all'estremo. È il caso per esempio di Hans Hateboer, laterale destro classe 1994 che, contro il Valencia, ha aperto e chiuso i giochi con due delle sue specialità della casa: l'inserimento senza palla e l'aggressione dello spazio in verticale.

Due gol importanti, che permettono alla Dea di farsi qualche calcolo in più in vista della partita di Mestalla, quando Ilicic e soci si presenteranno in uno stadio che, nelle serate di gala, sa ancora essere un fattore decisivo. Hateboer è il più fulgido esempio di come, con serietà e competenza, si possano trovare grandi occasioni spendendo relativamente poco. L'olandese è sbarcato in Italia nel 2016, pagato poco più di 1 milione di euro al Groningen, società che lo aveva lanciato permettendogli di ritagliarsi uno spazio importante in Eredivisie, campionato che da sempre valorizza le nuove proposte.

La prima stagione all'Atalanta è stata di apprendistato. Poi, una volta prese le misure con il calcio italiano, Hateboer è diventato uno dei laterali destri più impattanti d'Europa. Gasperini lo ha sgrezzato tatticamente e instradato offensivamente, plasmandolo secondo una filosofia propositiva che vede gli esterni proporsi a ciclo continuo in zona d'attacco, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Hateboer, che di recente è finito nel mirino di diversi club europei, è solo uno dei tanti casi di calciatori sconosciuti diventati grandi a Bergamo. Un microcosmo, quello lombardo, dove crescita sportiva e valorizzazione del talento vanno a braccetto.

I giocatori dell'Atalanta festeggiano la goleada contro il Valencia in Champion League: i nerazzurri si sono imposti 4-1 ipotecando il passaggio ai quarti di finale, mettendo in mostra tutto il meglio del capolavoro gestionale imbastito in questi anni dalla società

Atalanta, un capolavoro gestionale: quanto è costata la rosa nerazzurra

L'Atalanta e l'Olanda, negli ultimi anni, hanno instaurato un rapporto molto più che produttivo. Oltre ad Hateboer, dal paese dei tulipani sono arrivati anche Marten de Roon e Robin Gosens, due giocatori che hanno fatto decisamente le fortune della compagine orobica. Il primo in particolare, è stato un vero e proprio capolavoro gestionale della coppia composta da Sartori e Zamagna: dopo averlo acquistato per 1,3 milioni di euro dall'Heerenveen, l'Atalanta lo ha ceduto un anno dopo per quasi 11 milioni di euro, riacquistandolo la stagione successiva per 13,5 milioni di euro. In pratica, sul giocatore è stata fatta prima una corposa plusvalenza, e poi la dirigenza lo ha ripreso a prezzo di mercato.

Il tedesco, invece, arrivava dall'Heracles quando il costo del suo cartellino sfiorava appena il milione di euro. Oggi Gosens vale almeno venti volte tanto, visto che - negli ultimi due anni- ha avuto una crescita esponenziale che lo ha portato a diventare il laterale mancino più impattante dell'intera Serie A. Con lui c'è anche Timothy Castagne, belga ex Genk, preso per soli 6,5 milioni di euro. E che dire di Remo Freuler, acquistato per 2 milioni di euro dal Lucerna? Jaume Domenech, estremo difensore del Valencia, difficilmente si dimenticherà del tiro imparabile all'incrocio dei pali sganciato dallo svizzero, che ha letteralmente fatto impazzire San Siro.

L'Atalanta è un laboratorio di idee, perché dove non arrivano i soldi i fattori determinanti diventano competenza e arguzia. Per questo, oltre a scandagliare in maniera metodica l'Europa centrale - clamorosa, in tal senso, l'intuizione di José Palomino, prelevato dal campionato bulgaro - l'idea della società è sempre stata quella di affiancare giocatori in cerca di rilancio, ma dall'efficacia assicurata, ai vari profili sconosciuti che ogni anno raggiungono Bergamo. Per esempio, a gennaio è ritornato alla base Mattia Caldara, uno che in nerazzurro si era guadagnato la chiamata della Juventus, prima di cadere in una spirale di infortuni da far impallidire chiunque.

Il centrale difensivo rimarrà in prestito per un anno e mezzo con stipendio pagato dal Milan, per poi essere riscattato a 15 milioni di euro circa, cifra ben più bassa dai soldi che giravano solo due anni fa in relazione all'affare con i bianconeri. Della categoria dell'usato sicuro fanno parte anche Marko Pasalic e Ruslan Malinovskyi, i due uomini dell'est Europa in forza a Gasperini; il croato, che aveva già maturato un'esperienza nel Milan, al momento è in prestito - pagato solo 2 milioni di euro - ma potrebbe essere riscattato in estate dal Chelsea, mentre l'ucraino era reduce da una stagione in Belgio corredata da 16 gol e 16 assist. E, guarda caso, 16 sano anche i milioni di euro sborsati per acquistarlo.

Ultima, ma non per importanza, la citazione d'obbligo per il trio delle meraviglie: Papu Gomez, Josip Ilicic e Duvan Zapata sono costati complessivamente poco meno di 37 milioni di euro. Certo, le cifre vanno anche contestualizzate all'anno in cui i tre giocatori sono stati acquistati, ma di certo i cartellini di ognuno di loro hanno preso ulteriore valore. Per questo motivo l'Atalanta non si pone limiti, nemmeno quando deve andare a battagliare con realtà che hanno possibilità economiche infinitamente maggiori di quelle della famiglia Percassi. Il calcio, d'altronde, non si gioca negli uffici. E, per fortuna, è uno sport magnificamente meritocratico.

L'eventuale passaggio ai quarti di finale porterebbe nelle casse atalantine ulteriori ricavi fondamentali per provare a crescere ancora, e qualora questa stagione dovesse finire come si augurano i tifosi nerazzurri - a oggi la squadra è quarta, con sei punti in più della Roma e lo scontro diretto a favore -, il prossimo anno la Dea sarà ancora impegnata in Champions League. E se è vero che l'appetito vien mangiando, Gasperini e i suoi ragazzi hanno ancora terribilmente fame.