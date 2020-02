Tramite una nota, l'associazione presieduta da Nicchi ha annunciato delle novità.

C'è necessità di cambiare. Di stravolgere un mondo sommerso dalle polemiche, che si sono fatte più rumorose e feroci proprio da quanto è stato introdotto il mezzo che avrebbe dovuto gettare acqua sul fuoco: il Var. Per questo l'AIA scende in campo. Alla ricerca del dialogo, con l'idea di dar vita a nuovi progetti che possano aiutare gli arbitri. E magari eliminare, o quanto meno ridurre, gli elementi cardine della discordia.

L'associazione, presieduta da Marcello Nicchi, si è prefissata due obiettivi. Lo si evince dal comunicato comparso sul sito ufficiale dell'AIA.

Arbitri, le novità annunciate dall'AIA

Come prima cosa si punterà ad accorpare in tre unità tutte le Commissioni arbitrali nazionali, in modo che le linee guida siano uguali per tutti all'interno della stessa Commissione. Ma non è l'unica novità. Si parla anche di arbitri specializzati nella Var:

L’AIA vuole dare il via ad un processo di riforma degli organi tecnici nazionali, che parta dall’accorpamento delle attuali Commissioni arbitrali di vertice (…) così che in un prossimo futuro si possa operare in tre ambiti: i campionati professionistici, i campionati nazionali dilettanti e il calcio a 5/beach soccer. Un progetto, dunque, inteso a favorire l’unicità di indirizzo tecnico per arbitri, per assistenti arbitrali, per IV ufficiali di gara e per specialisti VAR.

Poi l'annuncio dell'inizio di un progetto tanto chiacchierato in passato. L'introduzione della Var Room: una sala unica a Coverciano nella quale saranno gestite tutte le partite del campionato. Da lì verranno spiegate anche le decisioni arbitrali più controverse:

Altro progetto importante che prenderà il via con la prossima stagione sportiva, una volta completata la realizzazione, sarà la VAR Room centralizzata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Quella sede diventerà anche il luogo dove spiegare le decisioni arbitrali dal punto di vista tecnico-applicativo, ogni volta che ci sarà necessità, con la loro divulgazione pubblica.

Un passo in avanti verso il cambiamento.