L'ex allenatore della Juventus annuncia il suo rientro, per evitare di perdere l'abitudine.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 14:29 | aggiornato 20/02/2020 14:33

Tutti lo vogliono, qualcuno lo prenderà. Si vedrà, di sicuro in estate Massimiliano Allegri inizierà una nuova avventura, come confermato direttamente in un'intervista ad AFP. L'ex allenatore della Juventus nell'ultimo periodo è stato accostato a Tottenham, Manchester United, Bayern Monaco, Juventus, Milan, Barcellona, Psg e molte altre ancora.

In particolare con i parigini è sembrato esserci qualcosa in più, anche perché la stessa intervista l'ha concessa nella capitale francese:

Non c'è nulla con il Psg e sarebbe una mancanza di rispetto per altri essere qui per parlare con Leonardo. Sono a Parigi, una città magnifica, per presentare il mio libro, e in particolare i miei aneddoti, le mie esperienze. Non so ancora nulla sul mio futuro.

Allegri, vicino il ritorno in panchina

L'unica certezza è che però dalla prossima stagione ricomincerà il suo lavoro in panchina:

A settembre devo tornare, se mi abituo troppo alle vacanze non lavoro più. Per questo devo riprendere.

Ecco allora che riprende quota la possibilità di vedere Massimiliano Allegri su qualche panchina della Premier League, un campionato affascinante e per il quale sembra anche prepararsi, viste le lezioni di inglese che sta prendendo. Anche in questo caso, però, l'ex allenatore bianconero non dà alcun indizio riguardo le sue scelte future: