L'arbitro Marc Goddard, ufficiale del match valevole per il titolo dei pesi welter UFC fra Usman e Covington, ha dichiarato di aver ricevuto minacce a seguito del match.

di Giovanni Bongiorno - 19/02/2020 14:26 | aggiornato 19/02/2020 14:31

A seguito del suo match contro Kamaru Usman, valevole per il titolo dei pesi welter UFC, Colby Covington aveva espresso degli apprezzamenti poco gradevoli nei confronti del terzo uomo in gabbia, l'inglese Marc Goddard, di certo non infallibile, ma considerato dalla comunità delle MMA come uno degli arbitri migliori in circolazione. Goddard ha poi rivelato che i commenti di Covington sono stati inadeguati e hanno fatto da preludio ad altri commenti che sono arrivati all'indirizzo dell'arbitro, ben più gravi.

Marc Goddard infatti è stato accusato di avere interessi economici nel match avvenuto fra i due welter ed è stato poi minacciato di morte. Goddard non ha risposto direttamente alle accuse subite, ma ha deciso di rivelare alcune informazioni durante LISTEN!, il podcast che conduce insieme a Dan Hardy, ex peso welter di successo ed adesso commentatore UFC. Il character che si è costruito Colby Covington è ormai noto e le sue uscite non fanno più lo scalpore che invece facevano in precedenza.

Covington ha parlato più volte di combine, ha accusato Goddard di averlo derubato del match, visto il TKO dichiarato dall'arbitro nel corso della quinta ripresa. Le accuse sono andate nello specifico: il colpo al corpo accusato da Usman, fatto passare per un colpo alla zona inguinale, e i "numerosi" colpi alla nuca accusati dallo sfidante sono stati al centro del dibattito. A quanto pare però prima del match lo statunitense si era detto felice di avere Goddard come arbitro del match.

Colby Covington, 32 anni il 22 febbraio

UFC, Goddard minacciato di morte a seguito del match fra Usman e Covington

Goddard ha ricevuto messaggi intimidatori dopo il match, messaggi che lo minacciavano di morte. Sebbene l'arbitro abbia scelto la strada del silenzio sui social per preservare la propria figura di professionista, adesso pare arrivata l'ora di sviscerare tutto.

Chiunque ci sia in gabbia - dice Goddard - io pretendo sempre una cosa: se un fighter sta subendo ed io credo che sia in pericolo, deve farmi vedere che è ancora nel match.

Goddard ha definito il match "brillante" e "di difficile giudizio", ma ha anche dichiarato di non aspettarsi l'incendio del quinto round, quando l'inerzia del match è andata in favore del campione che ha schiacciato il piede sull'acceleratore, riuscendo a trovare il TKO.

Quel match è stato in equilibrio per 24 minuti. Poi Colby ha iniziato a subire molto, fino a quel momento c'erano giudici che avevano 2 round a testa sui cartellini. È stato un match equilibrato nei primi quattro round e fino all'inizio del quinto. Poi Kamaru ha iniziato a colpirlo in maniera più frequente. Ha trovato il primo, poi il secondo knockdown. Nella mia testa erano tutte situazioni di pericolo. Ovviamente so che siamo agli sgoccioli e non voglio fermare il match, voglio che arrivi alla lettura dei cartellini. Ho appena visto un match fra due atleti di serie A. Cosa ci sarebbe da non rispettare, da non capire? Ma poi vedo Colby andare giù due volte in rapida successione ed assorbire colpi importanti dopo altri 24 minuti di danni. Ne stava assorbendo troppi.

Kamaru Usman attacca in ground and pound Demian Maia

Goddard ha descritto tutta l'azione, finendo per riprendere gli osservatori che parlano di colpi alla nuca, sostenendo che, semplicemente, i colpi subiti da Covington non lo erano. Poi l'arbitro ha tenuto a precisare di essere già stato quasi convinto a stoppare il match dai due knockdown, ma di aver rispettato lo sforzo dello sfidante di rimanere nel match.

L'ho visto subire troppo: un knockdown, mi avvicino e lascio proseguire. Arriva il secondo, faccio la stessa cosa. In quei momenti devo fare una scelta, il mio lavoro è quello di proteggere i fighter ed anche se (Colby) mi ha detto di stare bene, a quel punto è troppo tardi.

Lo stop è stato paragonato dall'arbitro a quello fra Jim Crute e Sam Alvey: un pollice alzato non rende automaticamente un atleta dentro al match; difendersi intelligentemente invece sì.

Covington da allora continua ad apparire in pubblico con teorie a dir poco strampalate: nel corso di un altro podcast, recentemente, ha dichiarato di aver subito un'intossicazione alimentare dal cibo che UFC gli aveva dato. Il punto di Goddard non era quello di vincere una guerra orale con Covington, ma di esprimere il suo punto di vista.