Le parole del tecnico dei giallorossi alla vigilia della sfida di Europa League contro il Gent.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 14:18 | aggiornato 19/02/2020 14:23

Alla vigilia di Roma-Gent, andata dei sedicesimi di Europa League, ha parlato così in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca:

Ci aspetta una partita contro squadra molto forte, ma in settimana ho avuto segnali di salute della mia squadra. Tra me e i miei giocatori c'è sempre una buona relazione. Adesso è più facile inventare cose di spogliatoio, problemi di giocatori, squadra e società. Non è giusto. Siamo qui per lavorare in maniera onesta, senza alcuna intenzione di nascondere qualcosa. Non è giusto che si inventino cose, è troppo facile in questo momento...

Sulla qualificazione alla prossima Champions League:

Noi possiamo qualificarci anche attraverso il campionato. Noi dobbiamo tornare la stessa squadra di prima, fiduciosa. Dobbiamo sempre credere di poter vincere le partite. Oggi pensiamo a questo e a battere il Gent domani

Sulle condizioni di Pellegrini:

Non serviamoci di scuse. Non c'è alcun problema per il suo infortunio. Il problema è il momento della squadra. Lorenzo deve cercare di essere equilibrato, senza ansie. Dobbiamo tutti mantenere l'equilibrio in questo periodo. Pellegrini in passato ha dimostrato di essere un grande giocatore

Di nuovo sul momento negativo della squadra:

A Roma si crea una negatività che non capisco. Tutti mi hanno sempre parlato della pressione che c'è a Roma. Se un allenatore non vuole avere pressioni non può allenare squadre grandi come la Roma. Esiste in tutte le squadre, non è un problema. In Ucraina non c’è pressione allo Shakhtar perché non è a Donetsk. Provate a Kiev, lì se perdi una partita ti aspettano i tifosi a fine gara. È una situazione semplice per me, se non voglio pressione non devo essere qui. Se non voglio pressione non posso allenare squadre che vogliono vincere. Io sono qui e sono pronto per questo tipo di pressione. Io non sono diverso degli altri. So che quando vinco c’è meno critica, quando perdo si sente di più. È così ovunque, io voglio accettare la pressione

Sulle condizioni di Diawara:

Noi siamo molto ottimisti per Diawara. Ha iniziato due giorni fa ad allenarsi con noi e i segnali sono molto positivi. Speriamo che continui a migliorare giorno per giorno. Ho parlato con lui dopo l’allenamento e mi ha detto che stava bene

Sul possibilie utilizzo della difesa a tre:

Possiamo giocare con tre difensori, ma dipende dalla partita. Non è un problema, a volte è meglio giocare con tre difensori. Non voglio dire se lo farò domani, ma non è un problema giocare con i tre difensori. Se penso sia più sicuro lo faccio. Ma ripeto, è più importante in questo momento la forma di difendere, non il sistema di gioco. Questo dobbiamo migliorare. È un problema di concentrazione, la squadra è meno fiduciosa, è meno tranquilla. I giocatori sentono che qualsiasi dettaglio sbagliato può farci prendere gol. Non è normale per la nostra squadra prendere gol da palla inattiva. Oggi ci abbiamo lavorato, così come per ogni partita

Insieme a Fonseca in conferenza stampa c'era anche Chris Smalling:

La prossima gara è sempre la partita migliore per riprenderci e metterci alle spalle un risultato negativo. Siamo concentrati sulle prossime due partite casalinghe per avere più gioie rispetto a quelle avute fino ad ora. Credo sia difficile anche per noi spiegare perché stiamo raccogliendo poco, fino a Natale siamo andati bene, poi la forma e i risultati sono peggiorati. Abbiamo analizzato il nostro gioco per poter tornare ai livelli precedenti. Ora dobbiamo lavorare per far sì che questo sia stato solamente un passaggio a vuoto

Sui tanti gol presi:

Da difensore fa sempre male prendere molti gol. Fino alle ultime partite eravamo solidi e concedevamo poche occasioni e pochi gol. È un periodo difficile, sappiamo che dobbiamo tirarci fuori da soli da questo momento. Stiamo analizzando con lo staff le immagini ed è importante per noi. Fa male, ma continueremo a lavorare per prenderne meno e per essere più efficaci in attacco

Sulla pressione:

La nostra rosa è composta da molti giocatori esperti e giovani, alcuni giocano già qui da anni. Quando un calciatore vuole giocare in uno dei migliori club del mondo deve fare i conti con la pressione. La nostra sfida è quella di migliorarci, la prova è quanto lavoriamo duro in campo, in palestra e nell’analisi con lo staff tecnico. Domani vogliono giocare tutti e 20 i calciatori, è una sana competizione

Sull'imminente arrivo di Friedkin:

Ne sapevo molto poco e nello spogliatoio non se ne parla molto. Sono discorsi fuori dal campo, l’attenzione di noi calciatori è rivolta solamente al campo

Sul suo futuro: