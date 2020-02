Il gol decisivo quattro minuti, una fase difensiva perfetta e la magia del Wanda Metropolitano: ecco come i Colchoneros hanno battuto il Liverpool.

di Paolo Gaetano Franzino - 19/02/2020 13:56 | aggiornato 19/02/2020 14:01

È tornato il vero Atletico Madrid? È la domanda che l'Europa si pone all'indomani del successo della formazione di Simeone ai danni del Liverpool, la favorita numero uno alla vittoria della Champions League. In attesa del ritorno ad Anfield, i Colchoneros hanno dimostrato di non essere la squadra che tutti davano per spacciata, ingabbiando una compagine capace di dominare la Premier con venticinque vittorie in ventisei giornate.

L'esito della partita di ieri è stato invece diverso per i Reds, alla seconda sconfitta stagionale dopo quella con il Napoli (escludiamo il KO in coppa con l'Aston Villa, gara giocata dall'Under 23). Simeone ha rovinato il ritorno del Liverpool al Wanda Metropolitano, lo stadio dove la squadra di Klopp aveva alzato la Champions League nella passata stagione. Uno stadio che si conferma invece un fortino per l'Atletico Madrid, imbattuto in casa nelle ultime quattordici gare tra Champions ed Europa League: dodici vittorie e due pareggi.

Dopo il gol di Saul Niguez, arrivato al 4', i Colchoneros hanno chiuso ogni spazio ai Reds, giocando di ripartenza e rischiando di fare il 2-0 piuttosto che subire l'1-1. Nel loro primo confronto, lo sfavorito Simeone ha impartito una lezione di cholismo al calcio heavy metal di Klopp. Tutto ha funzionato: il vantaggio siglato nei primi minuti, la fase difensiva e il clima incandescente del Wanda Metropolitano.

Il gol di Saul Niguez dopo quattro minuti di gioco

La difficile ricostruzione dell'Atletico Madrid

Il ciclo di Simeone all'Atletico Madrid sembra ormai giunto al termine. Eppure, nella serata decisiva il tecnico argentino ha ritrovato la sua vecchia squadra, più simile alla truppa delle due finali di Champions che alla formazione poco brillante vista troppo spesso in questa prima metà di stagione.

La ricostruzione dei Rojiblancos, dopo gli addii di Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri, Filipe Luis, Godin e Juanfran, ha incontrato molte difficoltà. Su tutte, il periodo di adattamento dei nuovi arrivati e i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa, privata per lunghi periodi prima della coppia centrale Savic-Gimenez, poi di Diego Costa e adesso anche di Trippier e Joao Felix.

A reggere la squadra ci hanno quindi pensato i soliti nomi. Da Oblak a Koke, da Thomas a Correa e Saul, che con il gol di ieri si è confermato un autentico talismano: nelle trentasette partite in cui ha segnato sono arrivate trentatré vittorie e quattro pareggi. Bravo è stato anche Morata (dieci gol finora), ma le autentiche sorprese si sono rivelate essere Felipe e Renan Lodi. Il primo si è ritagliato uno spazio importante nella formazione titolare a suon di ottime prestazioni (l'ultima contro Firmino), mentre il secondo, pur con qualche limite in fase difensiva e un'espulsione all'esordio in Liga, partita dopo partita è riuscito a entrare sempre più nei meccanismi della squadra di Simeone.

Agitandosi come un leone in gabbia, per tutta la partita contro il Liverpool il Cholo Simeone ha caricato la squadra e gli spettatori

Atletico Madrid-Liverpool, parte 2

L'1-0 sarà comunque un risultato difficile da difendere ad Anfield. Ieri il Liverpool è rimasto bloccato nell'incantesimo del Wanda Metropolitano, dove l'Atletico ha subìto solo due gol nella gare ad eliminazione diretta della Champions League. I Reds sono incappati in una delle peggiori partite delle ultime stagioni: addirittura non sono mai riusciti a tirare in porta, con Mané e Salah richiamati in panchina prima del triplice fischio (il senegalese già intervallo).

Al ritorno Simeone proverà a cancellare il precedente dell'anno passato, quando dopo il 2-0 in casa si fece rimontare dalla Juventus di un super Cristiano Ronaldo. Anche Klopp si troverà in una situazione che già conosce, dovendo ribaltare una situazione di svantaggio contro una squadra spagnola. Nel maggio scorso riuscì a farlo con il Barcellona – da 0-3 a 4-0 –, sarà lo stesso pure con l'Atletico Madrid?