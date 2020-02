Il club catalano ha valutato la candidatura del belga, salvo poi ritenerla non adatta.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 08:41 | aggiornato 19/02/2020 08:46

La ricerca dell'attaccante nel calciomercato invernale ha portato il Barcellona a guardare anche in Serie A. E non solo per quanto riguarda il chiaro obiettivo nella Milano nerazzurra, cioè quel Lautaro Martinez per il quale il club catalano sembra abbia già messo in preventivo una maxi-offerta da presentare all'Inter per la prossima estate.

Secondo quanto dichiarato da Radio Catalunya, infatti, i blaugrana avrebbero sondato per l'immediato anche un'altra punta del nostro campionato, stavolta guardando verso Napoli. Si tratta di Dries Mertens, finito nei radar del Barcellona ed esaminato nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Napoli, Mertens bocciato dal Barcellona

Dopo un'attenta analisi, però, i dirigenti dei catalani avrebbero deciso di non investire su di lui, "bocciando" di fatto la potenziale operazione di calciomercato per gennaio. A pesare sulla decisione sono stati gli acciacchi fisici manifestati dal belga nella stagione in corso con il Napoli e il suo contratto in scadenza a giugno.

Insomma, un investimento adesso non sarebbe stato intelligente. Al Barça sarebbe servito nel caso qualcuno pronto da subito per sostituire l'infortunato Luis Suarez (cui poi si è aggiunto successivamente pure Ousmane Dembélé) e acquistare un altro giocatore non al 100% fisicamente sarebbe stato decisamente poco produttivo per i blaugrana.