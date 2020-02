Il brasiliano spara a zero sulla dirigenza nel postpartita di Dortmund: "Obbligato a fermarmi anche se stavo bene".

La sconfitta sul campo del Borussia Dortmund sullo sfondo, nuove polemiche in primo piano. Potrebbe riassumersi così la serata di martedì di un PSG che, dalla Ruhr, rientra con un 2-1 da recuperare in vista del match di ritorno e un postpartita infuocato dall'ennesimo sfogo di Neymar. Il campione brasiliano, che aveva segnato il gol del momentaneo pareggio, ha alimentato le polemiche degli scorsi giorni riguardo alle sue prolungate assenze durante il mese di febbraio. I maligni avevano ipotizzato pause tattiche che gli avrebbero permesso di festeggiare in pace il proprio compleanno, ma O'Ney - evidentemente stufo di queste speculazioni - ha messo i puntini sulle "i" una volta per tutte.

Lo ha fatto davanti alle telecamere, a caldo, in barba a un principio basilare - soprattutto nel mondo del calcio - secondo il quale i panni sporchi si dovrebbero sempre lavare in casa, lontano da occhi indiscreti. L'attaccante ha invece deciso di esporre il proprio malessere su pubblica piazza, attaccando direttamente la società:

È complicato rientrare dopo quattro partite di stop. Ho sentito alcune voci che non mi piacciono: sappiate che quella di non scendere in campo è stata una decisione del club, non mia. I medici hanno detto che sarebbe stata la cosa migliore, ma io non ero affatto d'accordo.

Neymar, poco lucido anche a causa del pareggio sfuggito nel finale, ha scaricato tutta la sua frustrazione contro la dirigenza del PSG, ma l'impressione è che questa reazione rappresenti solo la classica goccia in grado di far traboccare definitivamente un vaso già colmo da tempo. Che il rapporto tra le parti non sia più come agli inizi non è certo un mistero, così come è anche vero che - a livello sportivo - è subentrata una sorta di delusione per non essere mai nemmeno andati vicini a vincere la Champions League, torneo nel quale il brasiliano avrebbe dovuto fare la differenza.

Neymar nel prepartita di Borussia Dortmund - PSG, valevole per gli ottavi di finale di andata di Champions League: il brasiliano ha segnato la rete del momentaneo 1-1, prima di scagliarsi contro la società accusandola per la sua scarsa gestione recente

Neymar contro il PSG: "Avevano paura di farmi giocare"

L'infortunio che avrebbe imposto tutta questa cautela è un'eredità della partita giocata contro il Monpellier a inizio febbraio, dove Neymar ha subito una brutta botta alle costole che, secondo lo staff sanitario francese, andava fatta riassorbire con calma. Questo gli ha precluso la presenza in campo contro Nantes, Lione, Dijon e Amiens. L'arrivo in estate di Mauro Icardi ha permesso a Tuchel di poter fare a meno del brasiliano in svariate circostanze, ma la mossa della società non è piaciuta affatto allo stesso asso paulista, che non ha perso l'occasione di rimarcare pubblicamente la cosa:

Io mi sentivo bene e volevo giocare, ma qui tutti avevano paura e alla fine l'unico a soffrire veramente sono stato io.

Neymar, a Dortmund, è apparso ancora abbastanza imballato. Le sue giocate non sono fluide come prima, ha perso imprevedibilità tra le linee e, inoltre, in questo PSG, viene continuamente oscurato dalla stella di Kylian Mbappé. Se a questo ci aggiungiamo le vecchie questioni legate al tanto sognato ritorno al Barcellona, ecco che il quadro si completa. Il fatto che tra il giocatore e la dirigenza parigina non ci sia più dialogo è un fattore da non sottovalutare, soprattutto in chiave mercato, visto che Neymar - a oggi - vive questa situazione da separato in casa. E se il PSG dovesse uscire dalla Champions League, le prove di addio comincerebbero con ampio anticipo.