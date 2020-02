David Beckham ha superato il primato di Atlanta, portandosi a casa la stella messicana Rodolfo Pizarro e un allenatore top come Diego Alonso.

Tra le proposte più interessanti della nuova MLS in partenza a fine mese, il progetto tecnico e sportivo dell'Inter Miami merita una menzione particolare. La franchigia della Florida farà il suo esordio nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo sul campo dei Los Angeles FC di Carlos Vela, una delle favorite per la vittoria finale, ma paradossalmente è proprio attorno alla squadra di Diego Alonso che, in queste settimane, si è sviluppato un discreto hype. Miami è una piazza che importante, che ha cominciato a sviluppare già da qualche anno una strategia di crescita ben delineata, volta a farsi trovare pronta quando sarebbe arrivato l'esordio nella massima lega americana.

David Beckham, il proprietario della franchigia, si è occupato in prima persona di riunire un importante gruppo di investitori, con l'obiettivo di rendere la squadra competitiva sin dal primo anno. Per farlo, Becks non ha badato a spese, affidando la panchina a un guru del calcio centroamericano come Diego Alonso, tecnico uruguayano che vanta esperienze importanti con Peñarol, Olimpia, Pachuca e Monterrey, e consegnandogli una rosa dal valore tecnico molto importante. In tal senso, è di poche ore fa l'acquisto di Rodolfo Pizarro, trequartista messicano pagato l'equivalente di 11 milioni di euro.

Pizarro è stata una richiesta precisa di Alonso, che lo aveva allenato durante la sua ultima esperienza professionale ai Rayados, ma rappresenta anche il fiore all'occhiello di una campagna acquisti ricchissima, la più ricca di sempre per quanto riguarda un franchigia nella stagione dell'esordio. Miami ha investito circa 25 milioni di euro, andando a plasmare un gruppo dai valori tecnici molto importanti. E, soprattutto, la società della Florida ha battuto il record di soldi spesi alla prima stagione in MLS, superando i 18 milioni di euro investiti dagli Atlanta United nel 2018.

Pizarro, ma non solo. L'Inter Miami, partendo da zero, ha cercato di inserire qualità un po' in tutti i reparti, in modo da poter cominciare il campionato con una squadra abbastanza euqilibrata anche a livello di valori. In porta, dai New York Red Bull, è arrivato l'esperto Luis Robles, mentre la zona centrale della difesa verrà sorretta dalle spalle del panamense Roman Torres e dall'argentino Jorge Figal, arrivato dall'Independiente. Dietro di loro, sarà curioso osservare la crescita del venezuelano Cristian Makoun - ex Juventus - e del diamante grezzo colombiano Andres Reyes.

In mezzo al campo, invece, sono stati spesi bei soldi per mettere le mani su Will Trapp, ex uomo d'ordine dei Columbus Crew, e Victor Ulloa, altro mestierante della MLS arrivato da Cincinnati. Di Pizarro si è già detto, ma sulla trequarti Miami potrà contare anche su Lee Nguyen, 33 anni e 58 reti segnate da Los Angeles FC e New England Revolution. In attacco, infine, va sottolineato l'investimento fatto dal club per Matias Pellegrini, ala sinistra classe 2000 prelevata per 8 milioni di euro dall'Estudiantes. Lui, e soprattutto l'ex nazionale Juan Agudelo, avranno il compito di tenere viva la fase realizzativa di una squadra che rischia di candidarsi come vera e propria outsider.