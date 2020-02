Sono rimasto un po' sorpreso da questa storia, ho saputo tutto solo dopo essere arrivato da un viaggio. Si tratta di una storia molto strana anche se Cadena Ser dice di avere le prove: aspetto per capire come andrà a finire, di più non posso dire. Il presidente ha parlato con la squadra ripetendo ciò che ha detto pubblicamente.

La tensione in casa Barcellona continua a salire: lo scandalo che ha colpito il presidente Bartomeu, accusato da Cadena Ser di aver pagato per screditare membri del club ( fra cui Piqué, Guardiola, Xavi e Leo Messi con sua moglie ) ha scosso l'ambiente della società campione di Spagna.

La Pulce parla in un'intervista al Mundo Deportivo: "Aspetto di sapere se questa storia è vera. Rosario mi manca ma amo la città in cui vivo".

