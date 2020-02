Le parole del fratello del centrocampista francese.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 11:40 | aggiornato 19/02/2020 11:45

Mathias Pogba, fratello del centrocampista del Manchester United Paul Pogba e attuale attaccante del CD Manchego (club della Tercera Division spagnola), è stato intercettato dai microfoni de El Chiringuito per parlare del futuro dell'ex Juventus:

Tutti sanno che mio fratello Paul lascerà lo United e andrà via. Non ha ancora deciso dove andare ma vuole vincere titoli e giocare sempre in Champions League

Sulle tracce del classe 1993, che in stagione ha collezionato causa infortuni appena 8 presenze e 2 assist, ci sono Real Madrid e Juventus in prima fila. Proprio di un ipotetico ritorno in bianconero aveva parlato giorni fa l'agente di Pogba, Mino Raiola: