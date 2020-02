Negli anni all'Arsenal ha fatto bene, è arrivato qui dopo un infortunio grave e adesso deve ambientarsi in un altro campionato. È successo anche a me quando sono andato allo Zenit.

In ultimo, un commento sul giocatore che ha ereditato la sua maglia numero 8. Quell'Aaron Ramsey che non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale da quando è approdato nel campionato italiano.

Le difficoltà avute dalla Juventus a cavallo fra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2020 hanno portato a qualche mugugno dei tifosi bianconeri, in particolare quelli poco convinti dal lavoro fatto da Maurizio Sarri in questa metà della sua prima stagione sulla panchina della Vecchia Signora.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK