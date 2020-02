Smantellato un meccanismo fondato sulla Iptv, ultima frontiera della pirateria: denunciati per la prima volta cittadini che hanno utilizzato abbonamenti non ufficiali alle pay tv.

di Luca Guerra - 19/02/2020 02:12 | aggiornato 19/02/2020 21:16

Potenziale svolta nello lotta alla pirateria in Italia: la Guardia di Finanza ha denunciato 223 persone con l'accusa di aver utilizzato abbonamenti non ufficiali alle pay tv per guardare in maniera illegale serie, film ed eventi sportivi come partite di calcio. Mai prima d'ora le Fiamme Gialle erano arrivate a percorrere le vie legali contro un numero così elevato di utenti, identificati attraverso lo smantellamento di una delle modalità di distribuzione illecita dei contenuti più utilizzata, la Iptv.

Acronimo che sta per internet protocol television, la Iptv permette agli utenti "pirati" di acquisire e ricodificare i palinsesti televisivi delle più note piattaforme a pagamento - su tutte Dazn, Mediaset Premum e Sky - per poi distribuirli attraverso internet come dati ai quali gli utenti possono accedere sottoscrivendo un abbonamento illecito e guardando le immagini attraverso pc, tablet, smartphone o decoder.

Chi acquista questa tipologia di abbonamenti, di fatto, si rende colpevole della violazione della legge sul diritto d'autore e di quel che ne consegue. Secondo la legge, infatti, prevede la confisca degli strumenti utilizzati per fruire del servizio: nel caso specifico televisore, pc e smartphone. Le sanzioni penali, invece, includono multe fino ai 25mila euro e reclusione fino a otto anni oltre al pagamento delle spese legali.

Il mercato della pirateria – spiegano una nota della Guardia di Finanza - riveste un business molto fiorente che si poggia su una vasta platea di clienti che lo alimentano, molto spesso ignari delle conseguenze cui si espongono e degli ingenti danni economici che tale pratica comporta sia ai titolari dei diritti sia all'economia nazionale.

Serie A, una telecamera filma una partita

Lotta alla pirateria, come funzionavano gli abbonamenti pirata

L'operazione del Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza mira ora anche all'identificazione di altri possibili soggetti coinvolti nella procedura di infrazione. Gli investigatori hanno anche puntato sull'individuazione della centrale di trasmissione dei segnali illegali e hanno delineato il metodo adottato per diffonderli:

Le indagini hanno delineato una complessa organizzazione composta da decine di reseller e centinaia di clienti che, acquistando gli abbonamenti, non solo fruiscono illegalmente della visione di eventi sportivi e altri contenuti audiovisivi, oltre ai palinsesti televisivi 'pay per view', ma alimentano il circuito criminale.

Sull'operato della Guardia di Finanza si è espresso anche il segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (Fapav) Federico Bagnoli Rossi. Nell'attività della FAPAV c'è in particolare il monitoraggio dei rischi che il cliente si trova a vivere nel mettere in rete i propri dati personali, inclusi quelli anagrafici e bancari, con quelle che sono definite "attività criminali". Un'azione che da una parte lascia una traccia delle azioni illecite commesse e dal'altra espone a rischi informatici di vari tipi.: