L’Atletico è sempre una squadra molto complicata da affrontare, difendono molto bene e hanno un cuore incredibile che mettono su ogni palla. Ma aspettiamo la prossima gara e vediamo quello che succederà. Passeranno tanti giorni fino alla gara di ritorno (in programma l'11 marzo, ndr), possiamo preparare al meglio la partita. Davanti al nostro pubblico sarà molto diverso rispetto a oggi. Se Anfield potrà essere un fattore decisivo al ritorno? Sì, sono molto tranquillo, so quante cose positive possiamo fare e sono ottimista. Questa sera loro si sono difesi bene e noi abbiamo trovato pochi spazi. Salah e Mané stanno bene. Mané l’ho sostituito perché non volevo prendesse il secondo giallo

