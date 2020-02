Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Globo Esporte in cui ha parlato dello straordinario momento di forma dei biancocelesti:

Sono qui da tre anni e non pensavo che avremmo lottato per il titolo in tempi così rapidi, ma ora ci siamo. Ho aiutato il Liverpool ad arrivare dove è adesso, ora voglio fare lo stesso. Il nostro obiettivo rimane la Champions, ma siamo in alto e non ci tiriamo indietro. La favorita è la Juve, perchè è abituata a vincere. Il segreto sono i quattro anni di lavoro con Inzaghi, io sono qui da tre, abbiamo vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, cosa che in Italia non è facile. Non pensavo che avrei vinto in tempi così brevi