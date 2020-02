Lazio, Immobile parla del rapporto con Luis Alberto

La Lazio è la squadra del momento in Serie A, il capocannoniere Ciro Immobile il suo uomo simbolo. Così, quando l'attaccante - 26 gol in 24 partite di campionato - ha deciso di rispondere a una serie di domande da parte dei tifosi su Instagram, inevitabilmente è stato bombardato di quesiti e curiosità da parte dei suoi fan (e dei suoi tanti fantallenatori).

A partire sulla sua freddezza dagli undici metri:

Ciro Immobile parla anche del rapporto con la tifoseria biancoceleste:

Una battuta poi sulla sinergia sul campo con Luis Alberto:

Per quanto riguarda il resto della Lazio, infine, Immobile ha una parola un po' per tutti:

In squadra vado d’accordo con tutti, i miei compagni sono fantastici. Acerbi? È più geloso lui di Jessica. Correa e Caicedo sono due amici e due giocatori straordinari. Con Milinkovic mi trovo bene e Straskosha è troppo forte. Leiva è un campione in campo e fuori. Lazzari? Per la città non giro più con Manuel, l'ho licenziato come autista perché non conosce bene le strade.