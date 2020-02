Il club bianconero ha messo a posto il bilancio con una serie di cessioni: il centrocampista tedesco è l'ultimo di una lista che comprende anche Moise Kean e Joao Cancelo. L'anno scorso erano entrati in cassa 150 milioni.

di Simone Cola - 19/02/2020 19:31 | aggiornato 19/02/2020 19:36

Scendendo in campo nella gara andata in scena ieri sera tra Borussia Dortmund e PSG, Emre Can è diventato di fatto un nuovo calciatore del club tedesco: è stata la Juventus ad annunciarlo con un comunicato, che sottolineava come il trasferimento fosse diventato ufficiale portando nelle casse bianconere 25 milioni di euro. Di questi 15 sono da considerarsi una plusvalenza, operazione con cui la società di Andrea Agnelli è spesso riuscita a mettere a posto i conti in questi anni di continua crescita.

E se da una parte la UEFA già da tempo pare intenzionata a intervenire in materia di plusvalenze gonfiate, con l'intenzione di salvaguardare quel fair play finanziario che spesso viene aggirato grazie a questo tipo di operazioni, dall'altro bisogna dire che le operazioni in uscita che hanno riguardato la Juventus in questa stagione sono difficilmente contestabili, pur in un mondo come quello del calciomercato dove effettivamente il "vero valore" di un giocatore in un determinato momento non può essere stabilito tanto facilmente.

Emre Can era arrivato a Torino a parametro zero nell'estate del 2018: un anno a buoni livelli agli ordini di Massimiliano Allegri, sei mesi da dimenticare con Sarri e poi l'addio a gennaio per 25 milioni. Un'operazione che ha accontentato tutte le parti in causa, generando l'ultima plusvalenza stagionale per i bianconeri dopo quelle che hanno riguardato precedentemente Leonardo Mancuso, Moise Kean e Joao Cancelo.

Moise Kean ha fruttato alla Juventus 27,5 milioni di plusvalenza.

Juventus, 75 milioni di euro di plusvalenze in questa stagione: ecco come

Come riporta l'autorevole sito specializzato Calcio e Finanza, sono 75 i milioni di euro incassati nella stagione 2019/2020 dalla Juventus a livello di plusvalenze, pratica che viene utilizzata da diversi club della nostra Serie A per aggiustare i conti in relazione al fair play finanziario voluto dalla UEFA e che, è bene ricordarlo, in attesa di interventi da parte del massimo organismo calcistico continentale è perfettamente lecita.

I 15 milioni incassati per Can vanno infatti ad aggiungersi ai 27 di Moise Kean, cresciuto nel vivaio e poi ceduto in estate all'Everton, ai 30,5 di Joao Cancelo e ai 3,5 di Leonardo Mancuso, ceduti rispettivamente al Manchester City - in un affare in cui è stato valutato 65 milioni ma che ha coinvolto anche il brasiliano Danilo, arrivato a Torino - e all'Empoli dopo due ottime stagioni in prestito al Pescara.

La crescita del club bianconero sembra ormai essersi stabilizzata: i 75 milioni in plusvalenze incassati dalla Juventus nella stagione in corso - è sempre Calcio e Finanza a sottolinearlo - sono meno della metà dei 157 relativi all'esercizio chiuso lo scorso giugno, record nella storia della Vecchia Signora e capace di superare i 151 del bilancio datato giugno 2017 e che comprendeva anche la cessione di Paul Pogba al Manchester United.

Con il centrocampista francese la Juventus aveva realizzato un vero e proprio capolavoro a livello economico: arrivato a parametro zero come un giovane talento, negli anni trascorsi a Torino Pogba si è trasformato in un campione assoluto finendo per essere ceduto a 110 milioni di euro. La plusvalenza, allora, era stata superiore ai 105 milioni e rimane un record per la Serie A.