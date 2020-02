Inter, Conte: "Perché dovremmo star male? Su Eriksen poca serenità..."

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Europa League sul campo del Ludogorets.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 19:26 | aggiornato 19/02/2020 19:31

Alla vigilia di Ludogorets-Inter, match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League, ha parlato così a Sky Sport e in conferenza il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte:

La squadra sta bene, affronterà la partita nella maniera migliore. Non vedo il motivo per cui la squadra debba stare male visto che all’Olimpico è mancato il risultato, non la prestazione. Domani sarà un'altra partita, un'altra competizione. Ci teniamo a fare bella figura e affronteremo la gara con la giusta attenzione e la giusta determinazione, sapendo che avremo di fronte un buonissimo avversario. Sicuramente ci saranno rotazioni (out gli infortunati Sensi, Gagliardini, Esposito e Handanovic più Skriniar, Bastoni e Brozovic, ndr), ma questo è inevitabile giocando così tanto in pochi giorni. È giusto fare delle rotazioni e dare delle possibilità a dei giocatori che meritano di giocare e che magari non lo hanno fatto. Abbiamo voglia di far bene, quindi domani scenderà in campo la migliore formazione possibile

Su Eriksen:

Se sto studiano qualcosa per lui? Intanto sto studiando di nuovo l'inglese, perché con lui devo parlare così. L'unica cosa che sto facendo è quella. Vedo da parte vostra troppa ansia e poca serenità, da parte nostra c'è grande serenità e da parte del giocatore c'è voglia di mettersi a disposizione e di lavorare. Io penso che ogni singolo giocatore debba pensare a migliorare sé stesso e non sperare in chi gli sta a fianco. Se ci sarà una crescita singolare di ogni singolo calciatore, per forza di cose ci sarà una crescita di tutta la squadra

Sul Ludogorets:

Stiamo parlando di una squadra abituata a giocare le competizioni europee. Sono in testa alla classifica con un margine importante, quindi parliamo di una buona squadra che ha anche dei singoli di qualità. Dovremo affrontare la partita con la giusta determinazione, la giusta umiltà e la giusta voglia di fare il nostro meglio, sapendo che affronteremo una squadra in salute che ha vinto l'ultima gara di campionato 6-0. Dovremo fare grande attenzione

Su Alexis Sanchez:

È tornato da un brutto infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori per tre mesi. Adesso sta rientrando bene, ha iniziato a giocare. Senza dubbio stiamo parlando di un giocatore che negli ultimi due anni non ha giocato molto, ha bisogno di trovare la migliore condizione fisica e poi potrà provare ad aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi

Sulla sconfitta con la Lazio:

Il ko con la Lazio brucia per il risultato finale, non per la prestazione. Io credo che ci sia stata una buonissima prestazione contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. Dispiace, perché abbiamo regalato i due gol. Si riparte con tanta voglia di fare e di migliorare, il nostro obiettivo deve essere questo. Domani abbiamo un impegno in una competizione europea e bisogna farlo al meglio, rispettando questa competizione

Su Brozovic e Skriniar:

Brozovic è rimasto a Milano perché sta continuando ad accusare dei problemi alla caviglia, in questi due giorni non si è allenato, ha lavorato a parte, perché io voglio che venga fatto un percorso specifico per riportarlo al 100%. L'altro giocatore che non è partito è Skriniar, non avrebbe giocato e per questo motivo ho preferito che rimanesse a casa anche perché deve recuperare dei lavori che aveva saltato a causa dell'influenza. Gli altri sono tutti abili e arruolati

Inter, Ranocchia su Padelli: "Non cambia niente per noi"

In conferenza con Conte c'era anche Andrea Ranocchia che ha dichiarato:

Cosa cambia avere Padelli in porta invece di Handanovic? Non cambia niente, è un compagno di squadra e gioca come giocano tanti altri durante la stagione. Tutti ci facciamo il mazzo da luglio per farci trovare pronti, abbiamo tutti la massima fiducia in quelli che giocano. Poi ci sono ruoli in cui è più facile entrare e ruoli in cui lo è meno, Padelli ha fatto delle buone partite, poi è chiaro che quando sostituisci un giocatore come Handanovic hai tutti gli occhi puntati addosso. Noi siamo tutti allineati verso il nostro obiettivo, a prescindere da chi giochi. Ho fiducia in lui e in tutti i miei compagni, questa è la base per creare un gruppo solido e vincente

