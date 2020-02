A 19 anni domina il PSG con una doppietta in 10 minuti, numeri da capogiro per l'attaccante del Borussia Dortmund. Bomber e velocista nato.

Avrebbe potuto temere il grande salto, avrebbe potuto soffrire l'etichetta di fuoco di paglia, invece no. Erling Braut Haaland è tornato a dominare in Champions League dopo una fase a gironi spaventosa. Ha lasciato il Salzburg eliminato nel girone di Liverpool e Napoli, dove però ha segnato 8 gol in 6 partite. È approdato al Borussia Dortmund e la musica non è cambiata: primo match europeo contro il PSG, prima doppietta che mette i gialloneri con la testa avanti.

Una prestazione pazzesca, quella del centravanti norvegese, che abbina un cammino impressionante in Bundesliga a numeri da top player navigato in Champions League. Nominato calciatore del mese in Germania pur non avendo giocato nemmeno un'ora, l'Europa non sembra assolutamente essere un capitolo a parte: 10 gol in 7 presenze, nessuno ci era mai riuscito prima e soltanto Kylian Mbappé, tra i teenagers, era stato capace di andare in doppia cifra, ma non in una sola stagione.

Record casuale? Tutt'altro, perché il rendimento di Haaland è un misto di costanza, talento coltivato fin da bambino e prestanza atletica con pochi eguali alla sua età. Non ha ancora 20 anni e si sta già affermando come uno dei migliori centravanti d'Europa, duellando con un certo Robert Lewandowski per il titolo di capocannoniere della competizione. Dalla sua, intanto, il norvegese ha la capacità di stupire con delle statistiche mai viste prima.

Il più giovane a segnare 10 gol in una Champions League, certo, ma senza dimenticare un altro dettaglio: è l'anno in cui Haaland è stato scoperto dal calcio europeo. In 65 anni di storia, l'attaccante del Borussia Dortmund è soltanto il quinto calciatore ad andare in doppia cifra al debutto nella principale competizione continentale: prima di lui ci sono riusciti Just Fontaine con 11 gol nel 1959, Claudio Sulser con le stesse reti nel 1979, poi la coppia Manè-Firmino con 10 gol nel 2018. Bastano soltanto 2 reti per rendere il calciatore scandinavo il più prolifico di sempre alla prima apparizione europea.

Un altro record dimostra che Haaland non ha sofferto il grande salto: è soltanto il secondo teenager della storia, anche in questo caso dopo Mbappé, ad andare in gol in Champions League con due squadre diverse. Prima di compiere 20 anni, il francese ci è riuscito con Monaco e PSG, appena emulato dal norvegese con Salzburg e Borussia Dortmund nel giro di pochissimi mesi. Proprio il PSG ha dovuto fare i conti con un'altra statistica incredibile: i campioni di Francia avevano complessivamente incassato 2 gol nella fase a gironi con Real Madrid, Club Brugge e Galatasaray. Gli stessi che ha segnato Haaland in 10 minuti. Non che il Borussia sia da meno: 10 gol segnati dai gialloneri in queste 7 partite. Lo stesso score del suo centravanti.

Se i tedeschi hanno trovato un centravanti più forte di Lewandowski e Aubameyang, forse è ancora presto per dirlo. Nel frattempo, però, nessuno ha mai segnato all'esordio in tutte e tre le competizioni a cui ha partecipato il Borussia Dortmund. Haaland l'ha fatto in Bundesliga, DFB Pokal e Champions League. Un totale di 11 gol segnati in appena 7 partite con la maglia dei tedeschi: anche in questo caso, nessuno è mai stato così veloce nel raggiungere questo bottino.

Prezzo dell'affare a gennaio? 20 milioni di euro. Considerate le cifre attuali per giocatori di questo livello, la dirigenza del Borussia Dortmund ha compiuto un piccolo miracolo assicurandosi uno dei centravanti più forti attualmente in circolazione. Dal suo approdo in Germania, ha segnato almeno 2 gol in più rispetto a tutti i calciatori dei primi 5 campionati europei. Eppure in Spagna c'è Messi, in Italia Immobile, CR7 e Lukaku, in Inghilterra Vardy, Aguero e i big del Liverpool.

Il calcio italiano ed europeo si è ormai abituato al lavoro maniacale di Cristiano Ronaldo anche fuori dalle sessioni di allenamento. Haaland non si distanzia così tanto dal fenomeno portoghese in termini di tenuta fisica e prestanza. Fin da piccolo, il norvegese pratica regolarmente calcio, atletica, pallamano e golf. A 6 anni decide di scegliere la prima disciplina e non gareggiare più nelle altre, ma ne fa tesoro per compiere importanti passi in avanti.

Aggiunge la palestra, rafforza la muscolatura fin da giovane e non abbandona scatti e corsa. Il risultato? Contro il PSG ha corso 60 metri in 6,64 secondi: il record mondiale sulla stessa distanza è di 6,34 secondi. Se poi spicca per falcata, stacco e spinta sulle gambe, il segreto risale al 22 gennaio 2006: Haaland non aveva nemmeno 6 anni e ha partecipato ad una gara di salto in lungo. I giudici hanno registrato un salto di 1,63 metri: è ancora, da 14 anni, il record mondiale nella disciplina per bambini.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020

È ancora febbraio, il Borussia Dortmund è in vantaggio sul PSG negli ottavi di Champions League e si trova a -4 dalla vetta in Bundesliga. Il suo nuovo centravanti è probabilmente il calciatore del momento. Cosa ci può essere di meglio? Festeggiare un trofeo grazie a questi record. Con la fame di Haaland, nulla è impossibile.