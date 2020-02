Se non mi cacciano, io rimango qui. Voglio rimanere, c'è un rapporto speciale con questo club: lo amo e mi piace stare a Manchester. Resterò per continuare a vincere il più a lungo possibile, ho già parlato coi miei giocatori. La sentenza? Non è finita, ci sarà il ricorso e vedremo: mi fido della dirigenza che mi ha spiegato la situazione, se arriveremo fra le prime quattro credo che giocheremo la Champions.

