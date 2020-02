L'episodio è accaduto nella sfida Terville-Soetrich del 17 novembre.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 15:17 | aggiornato 19/02/2020 15:22

Si è preso 12 punti dopo la partita in questione, sono quelli di sutura che sono serviti per porre rimedio a un'aggressione più unica che rara, avvenuta durante la partita di calcio dilettantistica francese tra Terville e Soetrich. L'episodio è avvenuto lo scorso 17 novembre, nel nord-est della Francia.

La dinamica la racconta il portale "La Republicain Lorrain", che spiega come al termine dell'incontro in questione sia scoppiata una rissa nel parcheggio fuori dal campo. Nel corso delle colluttazioni, un calciatore del Soetrich ha deciso di mordere un avversario del Terville sul pene, provocando una ferita che ha portato appunto a 12 punti di sutura (e 4 giorni di prognosi).

Francia, morde l'avversario sul pene: sospeso 5 anni

A seguito delle investigazioni che sono nate in merito all'episodio, il colpevole è stato punito severamente dalla commissione disciplinare, che gli ha inflitto una squalifica di 5 anni.

Tra le punizioni, per responsabilità oggettiva, anche quella nei confronti del club che ospitava la partita: 200 euro e 2 punti di penalità per non aver adempiuto alle norme di sicurezza. Oltre ad essersi ritrovati con un proprio tesserato in ospedale per un morso sul pene, insomma, il Terville ha dovuto anche pagare dazio economicamente.