Appuntamento con la storia per la formazione di Gasperini: calcio d'inizio alle 21.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 09:39 | aggiornato 19/02/2020 09:43

Atalanta-Valencia è uno dei due ottavi di finale di Champions League in programma oggi 19 febbraio. Calcio d'inizio, allo stadio San Siro di Milano, alle ore 21.

Nessun problema di formazione per Gasperini. In porta Gollini, linea difensiva a tre con Toloi, Palomino e Djimsiti, centrocampo con Castagne e Gosens esterni, De Roon e Pasalic in mediana. In attacco, Ilicic a destra, Papu Gomez e Duvan Zapata. Da valutare anche la possibilità di inserire Freuler in mediana, con Pasalic trequartista e la coppia Gomez-Ilicic larga in attacco.

Celades è alle prese con numerose assenze: oltre a Florenzi. dovrà fare a meno di Kang, Piccini, Garay, Vallejo, Coquelin e Rodrigo. Gli ospiti dovrebbero optare per un 4-4-1-1, con Guedes dietro all'unica punta Maxi Gómez.

Champions, League, Atalanta-Valencia: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. ALL.: Gasperini.

VALENCIA (4-4-1-1): Doménech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes; Maxi Gómez. ALL.: Celades.

Dove vedere Atalanta-Valencia in tv e in streaming

Atalanta-Valencia è in programma mercoledì sera, 19 febbraio, alle ore 21: match trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). In streaming sarà visibile grazie all'app per mobile, pc e tablet SkyGo