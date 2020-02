Le parole dell'ex difensore del Milan sull'attaccante norvegese.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 11:42 | aggiornato 19/02/2020 18:47

Erling Haaland è stato il protagonista assoluto della prima serata di ottavi di Champions League. Al Westfalenstadion l'attaccante norvegese ha segnato una doppietta nel 2-1 rifilato dal Borussia Dortmund al PSG. Due gol che gli hanno permesso di salire a quota 39 gol in 29 presenze stagionali. Numeri da urlo per un classe 2000 che si è affacciato da poco nel grande calcio. Proprio dell'ex Salisburgo ha parlato a Sky Sport l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, che ha elogiato il giocatore escludendolo però già oggi dalla corsa per il premio individuale più ambito nel mondo del pallone: