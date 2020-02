Il mondo è ai piedi di Erling Braut Haaland, meraviglioso attaccante classe 2000 che ieri sera con una doppietta ha steso il PSG e regalato la vittoria al Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions League. Proprio sull'ex Salisburgo (il club austriaco lo ha ceduto a gennaio per 20 milioni di euro, ma con le commissioni le cifre dell'operazione raddoppiano) ha raccontato un curioso aneddoto Paolo Condò, giornalista di Sky Sport:

Jan Age Fjørtoft, ex calciatore e oggi talent per la TV norvegese (ex compagno di squadra del padre di Haaland, ndr), si è lasciato sfuggire una battuta. "Vi stupite sia così forte? È stato concepito in uno spogliatoio! Per forza è fortissimo". E in effetti sembra che durante l'esperienza di papà Haaland, Alf-Inge, al Leeds (dove l'attaccante del Borussia Dortmund è nato, ndr) ci sia stato un momento di intimità nello spogliatoio con quella che poi sarebbe diventata la mamma di Erling...