di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 22:56 | aggiornato 19/02/2020 23:01

È stata una brutta serata per il Tottenham che è arrivato alla partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Lipsia in piena emergenza infortuni e ha perso la prima delle due sfide in casa per 1-0. Risultato che comunque va stretto ai tedeschi, autori di una prova dominante in particolare nel primo tempo.

Oltre al brutto risultato, ci si mette anche il caso legato a Dele Alli in casa Tottenham: il talento inglese è stato sostituito nel secondo tempo da Mourinho e non ha preso affatto bene il cambio deciso dal tecnico portoghese.

L'inglese ha lanciato per terra una bottiglia dell'acqua con rabbia per poi rimanere in panchina quasi in lacrime. Una brutta scena che non fa altro che alimentare le tensioni per gli Spurs, nuovamente in un momento complicato.