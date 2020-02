Un'Atalanta travolgente per settanta minuti schianta il Valencia nell'andata degli ottavi. Dominio nerazzurro, poi finale in sofferenza, ma il risultato è importante.

di MarcoValerio Bava - 19/02/2020 23:03 | aggiornato 19/02/2020 23:08

L'Atalanta schianta il Valencia nell'andata degli ottavi di Champions League. A San Siro finisce 4-1 una gara ricca di emozioni e che regala ai bergamaschi un vantaggio importante in vista del ritorno. Parte forte l'Atalanta e colleziona due occasioni nei primi sette minuti: prima con Gomez che manda alto di poco una punizione dal limite, poi con Pasalic che si trova a tu per tu con Domenech che però intuisce il tiro del croato e con un grande intervento manda in angolo. Meglio i nerazzurri e il vantaggio è logica conseguenza del predominio visto nel primo quarto d'ora. Gomez si defila sulla sinistra, punta Wass e mette al centro per Hateboer che brucia Gaya e deposita in rete nonostante il tentativo di parata di Domenech. Valencia che prova a reagire da palla inattiva, Maxi Gomez colpisce di testa su una punizione proveniente da destra, la palla resta in area e la difesa atalantina spazza. Contropiede immediato della Dea, De Roon conduce e serve Ilicic, assist per Gosens che calcia da posizione defilata e scuote l'esterno della rete.

Appena l'Atalanta, però, abbassa i ritmi e la tensione, ecco che gli spagnoli vengono fuori e sfiorano il pari con Ferran Torres che sfrutta una disattenzione della difesa nerazzurra e scuote il palo, sul prosieguo dell'azione malinteso tra Hateboer e Gollini e sul cross di Gaya è Palomino in spaccata a mettere fuori. Valencia ancora vicino al gol con Mangala che non arriva per un soffio sul cross basso e teso di Guedes. Altra occasione in ripartenza per l'Atalanta, Gomez manda alto, ma l'argentino era in offside. Ma dopo aver tremato, ecco che la Dea torna a farsi avanti e Ilicic corona un gran primo tempo con un destro (sì, avete letto bene) fulmineo dal limite che brucia Domenech e fa esplodere San Siro.

Comincia bene l'Atalanta la ripresa e va vicina al tris con un cross basso di Gomez che viene deviato e su cui per poco non arriva Hateboer. Ma il Valencia risponde con una fiammata: palla tesa al centro su cui arriva Soler che conclude al lato di poco. Ma è la Dea a essere più pericolosa, soprattutto in ripartenza, soprattutto quando la palla passa dai piedi del Papu e proprio Gomez combatte con Kondogbia, gli sradica il pallone dai piedi e offre a Freuler che dai venti metri trova un'incredibile parabola a giro e fa 3-0. Valencia a un passo dal gol poco dopo, ingenuità di Gollini in disimpegno, palla che arriva a Torres che serve subito Maxi Gomez che, tutto solo, deve solo mettere in rete, ma il portiere dell'Atalanta si rifà e con un intervento prodigioso dice no. La vecchia legge non scritta del calcio che dice che a gol fallito corrisponde gol subito si palesa subito: Ilicic con una finta geniale apre il campo ad Hateboer che scappa sulla destra, s'invola verso la porta di Domenech e lo fredda con un tiro potente. Celades toglie uno spento Guedes e inserisce Cheryshev e proprio il russo incide subito con un diagonale dai venti metri che batte Gollini. La rete da nuova fiducia al Valencia e fa tremare un po' l'Atalanta che viene salvata ancora da Gollini su Cheryshev e poco prima era stato Maxi Gomez a divorarsi ancora la palla del 4-2. L'Atalanta ha un paio di potenziali occasioni in contropiede, ma la lucidità è ovviamente meno e non si riesce a concretizzare. Gli assalti finali del Valencia non scuotono le fondamenta della difesa nerazzurra che tiene e così il pubblico di San Siro può festeggiare un risultato importante.

Champions League, le pagelle di Atalanta-Valencia

Champions League, le pagelle di Atalanta-Valencia

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 7,5; Toloi 6,5, Palomino 5,5, Caldara 6 (74' Zapata sv); Hateboer 8, De Roon 6,5, Freuler 7, Gosens 6,5; Pasalic 6,5 (91' Tameze sv); Ilicic 8, Gomez 7,5 (80' Malinovskyi sv). All. Gasperini 8

Valencia (4-4-2): Doménech 5,5, Wass 5,5, Diakhaby 5, Mangala 5, Gayà 4,5; Ferran Torres 5,5, Parejo 5,5, Kondogbia 5,5, Soler 5; Guedes 5 (66' Cheryshev 6,5), Maxi Gomez 4,5 (72' Gameiro 5,5). All. Celades 5

I migliori

Ilicic 8

Un ballerino classico sul campo di San Siro, volteggia con grazia e armonia, inventa calcio e regala spettacolo. I suoi movimenti mandano al manicomio Mangala che non lo prende mai e rompono la linea difensiva del Valencia che va in bambola. Segna la rete del 2-0 con un destro, ed è una rarità, al fulmicotone che sfrutta anche un non perfetto Domenech. Il momento migliore per segnare il primo gol in Champions. Con una finta geniale apre la strada ad Hateboer per il gol del 4-0. Dominante.

Hateober 8

Un treno che non conosce stazioni: ara la fascia destra, non si ferma mai, quando parte per Gaya sono dolori. Si mangia il diretto avversario e segna il gol del vantaggio nerazzurro, regala sempre un appoggio alle ripartenze dell'Atalanta, macina chilometri, spinge come un forsennato e non paga in fase di copertura. Basta così? No, sfrutta la finta di Ilicic, s'invola e fa pure doppietta. Sprinter.

Gomez 7,5

Ogni volta che la palla passa dai suoi piedi è un pericolo, ha una frequenza di passi che non permette agli avversari di prenderlo se non con le cattive. È il jolly offensivo di Gasperini, l'uomo a cui affidarsi sempre e comunque. Serve ad Hateboer l'assist dell'1-0, si sposta sempre sul centrosinistra e fa venire il mal di testa a Wass che viene lasciato solo da Ferran Torres che in ripiegamento è nullo. Il Papu danza, si diverte e fa divertire.

I peggiori

Maxi Gomez 4,5

Va bene essere un attaccante generoso e non un goleador, ma si divora due gol giganteschi che pesano tantissimo nel computo della partita. Il primo ha del clamoroso perché l'uruguaiano è a due metri dalla porta e con tutto lo specchio a disposizione, ma calcia con poca cattiveria e permette a Gollini di intervenire. Poco dopo, sul cross di Torres cicca a la conclusione e grazia ancora l'Atalanta. Celades lo sostituisce per disperazione.

Gaya 4,5

Hateboer lo scherza in occasione del primo gol della Dea, l'olandese lo brucia e poi lo sovrasta fisicamente. È un terzino prettamente di spinta, si vede perché in fase difensiva patisce le pene dell'inferno contro Hateboer che gli scappa anche in occasione del 4-0. Ma nemmeno quando attacca offre un contributo apprezzabile, tanto che le azioni più pericolose del Valencia arrivano dalla destra.

Mangala 5

Ilicic fa dei movimenti che lui non riesce mai a leggere, non prende mai lo sloveno ed è un problema per Celades perché l'ex City viene attratto fuori dalla linea che si rompe e consente all'Atalanta di entrare con disarmante facilità. Non ha colpe specifiche sui gol subiti, ma vive una serata di estrema difficoltà nei movimenti e nelle letture.