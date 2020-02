Il tecnico dei bergamaschi commenta l'andata degli ottavi di finale vinta per 4-1: "Abbiamo perso troppi palloni ma spero di esultare al ritorno".

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 23:11 | aggiornato 19/02/2020 23:16

Un risultato fantastico e che avvicina l'Atalanta all'ennesimo traguardo storico del ciclo con Gasperini in panchina: i bergamaschi hanno battuto il Valencia 4-1 nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League e prendono fiducia in vista del ritorno in Spagna del 10 marzo.

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale e si è detto ottimista in vista della partita che si giocherà fra qualche settimana. Ma conscio che non bisognerà abbassare la guardia.