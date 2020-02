Pique ha risposto con durezza a un commento di un giornalista del canale ufficiale del club definendolo "marionetta". È solo l'ultimo capitolo di una bufera continua.

19/02/2020

Il momento è di quelli storici perché un caso del genere non s'era mai registrato in casa Barcellona. Un altro terremoto s'è scatenato al Camp Nou, dopo che sembrava appena rientrata la vicenda Messi-Abidal. Secondo quanto rivelato da Cadena Ser, infatti, i vertici del club avrebbero pagato una società esterna, I3 Ventures, per creare account social falsi e screditare alcune figure considerate ingombranti e gettare ombre sul candidato alla presidenza Font.

Tra i personaggi sgraditi e da delegittimare c’erano anche Messi, sua moglie Antonela, Xavi, Guardiola e Pique. Nonostante le smentite dei dirigenti, Cadena Ser ha pubblicato un dossier di 36 pagine in cui evidenzia come gli account creati abbiano effettivamente portato a termine il loro compito e avrebbero in effetti gettato discredito e denigrato gli obiettivi indicati.

Questo nonostante le smentite del presidente Bartomeu che in un comunicato aveva evidenziato come sì il Barça collaborasse con I3 Ventures, ma solo per il monitoraggio della reputazione del club sui social. E non certo per colpire figure importanti per il Barcellona attuale e anche per la storia del club come Guardiola e Xavi che, tra l'altro, era stato contattato per assumere la guida tecnica della squadra dopo l'esonero di Valverde.

Barcellona, Bartomeu smentisce

Barcellona, Pique contro il giornalista "di casa": "Sei un burattino"

La questione, però, non s’è certo chiusa così e in casa Barcellona stanno volando gli stracci. Ne è prova la risposta lapidaria, offensiva, durissima che Gerard Pique ha offerto a un tweet di un giornalista che lavora nella redazione del canale televisivo ufficiale del club. Marçal Llorente, cronista di Barça Tv, ha twittato:

Da molti anni conosco l'ambiente Barça e l'idiosincrasia dei soci culé. Ma fortunatamente l'ambiente sta diventando meno manipolabile e più intelligente e sa riconoscere chi vuole usare il Barcellona per i propri interessi mediatici, politici ed economici.

La freddura di Pique non s’è fatta attendere, il difensore ha risposto con un semplice e chiaro “Titella” che in catalano vuol dire “burattino”. Bartomeu intanto ha annunciato che sarà presto avviata un’indagine interna per accertare le responsabilità e capire come siano effettivamente andate le cose. Il board del club chiede spiegazioni, anche in merito ai pagamenti effettuati in favore della I3 Ventures. Secondo lo statuto del Barcellona, infatti, per pagamenti da 200 mila euro in giù, la giunta direttiva non deve essere avvisata.

E alla I3 Ventures sarebbero stati riconosciuti pagamenti in sei rate da 200 mila euro ciascuna. Ora la giunta direttiva vuole vederci chiaro. Secondo il Mundo Deportivo, molti dei soci sono convinti che il vero artefice del misfatto sia Jaume Masferrer, Direttore dell'Area Presidenza, che avrebbe firmato il contratto con la I3 Ventures. Per questo la giunta sarebbe pronta a chiederne a gran voce la rimozione. Basterà a riportare un po’ di calma nel mondo Barça?