Con l'infortunio di Dembélé dopo la chiusura del calciomercato e con i tempi di recupero superiori ai sei mesi, al Barcellona in Liga è stato consentito di acquistare un nuovo attaccante (a patto che sia già in Liga) anche oltre il limite prestabilito della sessione invernale.

Una misura che è valida solamente per il campionato spagnolo, ma che farebbe comodo anche al Tottenham di Mourinho in Premier League, visto che dopo l'infortunio di Kane è arrivato adesso anche quello di Heung-Min Son, che sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico questa settimana dopo aver subito una frattura al braccio destro nel corso del match contro l'Aston Villa.

Come spiegato da Mourinho, difficilmente il giocatore rientrerà per qualche partita in questa stagione:

Così, quando all'allenatore è stato domandato cosa ne pensasse della possibilità di calciomercato extra concessa in Liga, lui dopo averci pensato un po' ha deciso di fare un nome, scherzandoci su:

🗣 Jose Mourinho jokes he may be forced to turn to a familiar face at Tottenham!



"I was not aware of the possibility, but, @petercrouch!" pic.twitter.com/ekLOIfT7Fy