Il danese ha vinto il ballottaggio con Angel Rodriguez: blaugrana pronti a pagare i 18 milioni di euro di clausola rescissoria.

di Andrea Bracco - 19/02/2020 09:37 | aggiornato 19/02/2020 09:43

Dopo settimane di pensieri e riflessioni, il mercato del Barcellona potrebbe finalmente sbloccarsi. I blaugrana, che in questi giorni hanno dovuto registrare l'ennesimo infortunio di Dembélé, stanno aspettando l'ok dalla Liga per intervenire con un innesto in entrata. Ovviamente la dirigenza sta lavorando su un attaccante, un profilo che permetta finalmente a Quique Setien di dare respiro ai tre giocatori offensivi oggi costretti a fare gli straordinari. Con lo stop occorso al francese e quello di lungo corso che ha fermato Suarez, il tutto unito alla contestuale cessione di Carles Perez alla Roma, il Barça si è ritrovato con sole tre punte di ruolo.

Per questo Abidal ha stilato una lista di potenziali rinforzi da consegnare quanto prima a Setien. Il tecnico, arrivato un paio di mesi fa per prendere il posto dell'esonerato Valverde, ha spuntato l'elenco e incassato le disponibilità dei calciatori a spostarsi dagli attuali club, fino ad arrivare a due sole scelte. La prima pista, quella che avrebbe portato ad Angel Rodriguez, è saltata perché il Getafe non sarebbe così propenso a liberarsene. La seconda, invece, potrebbe essere quella giusta: il Barcellona ha messo gli occhi su Martin Braithwaite e, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le prossime ore potrebbero essere decisive per vedere l'approdo in blaugrana del 28enne danese.

Braithwaite attualmente è in forza al Leganes, squadra che a gennaio si era già privata dell'altra punta titolare - il marocchino En-Nesyri - e che adesso, qualora dovesse perdere anche un altro referente offensivo, rischierebbe il crollo decisivo verso la retrocessione. Il tecnico Javier Aguirre avrebbe chiesto alla società di resistere, ma secondo la stampa spagnola esisterebbe una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, dietro al pagamento della quale i Pepineros non potrebbero fare nulla. D'altro canto, il centravanti non vede l'ora di sfruttare la più grande occasione professionale mai capitatagli. Ora si aspettano solo le nuove direttive da Madrid: se la federazione dice che si può procedere, il Barcellona tenterà l'affondo decisivo.

Calciomercato, il Barcellona stringe per Braithwaite: pronti 18 milioni di euro

L'opinione di Quique Setien ha pesato molto in chiave decisionale, visto che l'attuale allenatore del Barcellona avrebbe preferito dare precedenza al norvegese per via del fattore anagrafico, che lo avvantaggerebbe rispetto ad Angel. Braithwaite ha solo 28 anni e, anche in chiave futura, potrebbe tranquillamente integrare la rosa a livello di rotazioni, senza dare troppo fastidio ai big che si giocano un posto da titolare. Tatticamente, il danese può giostrare da numero nove puro o associarsi con un altro attaccante, il che lo rende spendibile in più contesti tattici. O, in alternativa, essendo comunque un nazionale nel pieno della carriera, potrebbe essere piazzato con più facilità sul mercato.

Inoltre, Braithwaite ha dalla sua anche una discreta esperienza internazionale; dopo essere esploso in patria, nell'Esbjerg, ha giocato con ottimi risultati al tolosa e poi si è trasferito al Middlesbrough, dove si è fermato per un paio di stagioni scarse con in mezzo anche l''avventura di Bordeaux. Il Leganes lo ha prima preso in prestito e poi riscattato per 5 milioni di euro: a oggi, con la maglia dei Pepineros, il danese ha messo insieme 13 gol e 8 assist in 48 presenze, un bottino non di grande rilievo ma comunque, se consideriamo le difficoltà della matricola madrilena, nemmeno male. Quanto basta, diciamo, per attirare le attenzioni del Barcellona, pronto finalmente ad abbracciare il tanto agognato rinforzo per l'attacco.