L'attaccante del Cagliari si è sottoposto a una nuova operazione per la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 10:06 | aggiornato 19/02/2020 10:10

Nuova operazione per Leonardo Pavoletti. L'attaccante del Cagliari è finito ancora sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione. Di seguito il comunicato ufficiale del club sardo:

Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è stata eseguita ieri sera nella clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink. Il calciatore osserverà ora alcuni giorni di degenza e comincerà dalla prossima settimana l’iter riabilitativo stabilito con prognosi di circa 6 mesi

Pavoletti dovrebbe quindi tornare in campo a stagione 2020/21 già iniziata. Questa in corso la chiude invece con due presenze all'attivo, una in Serie A e una in Coppa Italia.