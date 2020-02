Il trequartista americano ha impattato alla grande da subentrato contro il PSG, confermando le ottime cose fatte intravedere nella prima parte di stagione.

di Andrea Bracco - 19/02/2020 09:09 | aggiornato 19/02/2020 09:14

Il cielo sopra il Borussia Park brilla, e non solo perché sullo sfondo della serata nella quale il Borussia Dortmund di Lucien Favre batte il PSG si staglia una luna poetica. A illuminare il catino infernale giallonero ci hanno pensato le giovani stelle mandate in campo dal tecnico svizzero; Erling Braut Haaland, come ormai di consueto, si è preso le luci della ribalta, segnando la doppietta decisiva e portando a 10 le marcature nell'attuale edizione di Champions League, mentre Jadon Sancho e Achraf Hakimi, ancora una volta, hanno sfoderato prestazioni che spiegano, per filo e per segno, come mai così tanti top club europei abbiano perso la testa per loro.

Dietro questa nidiata di talento, però, è pronto a farsi largo Giovanni Reyna, ennesimo prodotto di un lavoro di scouting da sempre molto produttivo. Reyna è stato mandato in campo al 68esimo al posto di uno spentissimo Thorgan Hazard e, dopo un solo giro di lancette, dal suo piede ha fatto partire l'azione del momentaneo vantaggio tedesco, imbastendo la trama dalla quale poi Haaland si inventerà il gol dell'1-0. Dopo il provvisorio pareggio segnato da Neymar, è stato ancora il classe 2002 a imbeccare in maniera decisiva il norvegese, bravo a battere Navas con una botta imparabile dal limite dell'area.

Insomma, per Reyna, quella del Signal-Iduna-Park, non sarà una serata facile da dimenticare. Il suo esordio in Champions League è coinciso con una vittoria e, soprattutto, con una sua grande prestazione. A fine partita, i giornalisti tedeschi hanno speso grandi parole verso il suo impatto a match in corso, cercando di catturare anche qualche battuta del diretto interessato. Non c'è stato nulla da fare: per questo, almeno per il momento, ci si dovrà far bastare il campo, che ha certificato la grande crescita di un ragazzo per il quale Favre nutre grande stima, tanto da averlo ormai aggregato definitivamente alla prima squadra.

Giovanni Reyna, trequartista del Borussia Dortmund classe 2002: il suo ingresso in campo contro il PSG è stato decisivo, con il 17enne americano che è entrato in entrambe le azioni dei gol gialloneri

Borussia Dortmund, un altro predestinato dopo Haaland: alla scoperta di Giovanni Reyna

Se il cognome Reyna vi dice qualcosa, significa che seguivate con attenzione il calcio già negli anni Novanta. Papà Claudio, infatti, ha sviluppato la sua carriera principalmente in Europa, dove ha vestito le maglie di Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Glasgow Rangers, Sunderland e Manchester City. Dal genitore, ma soprattutto da nonno Miguel, Giovanni ha ereditato la passione per il calcio, coltivata per diversi anni nell'academy dei New York City FC - dove il padre lavora come dirigente - e poi trasferita in Europa, dove il Borussia Dortmund si è mosso in anticipo per soffiarlo a diverse pretendenti.

Centrocampista offensivo col vizietto del gol, Reyna si è messo particolarmente in mostra in Youth League, l'equivalente della Champions League a livello giovanile, dove ha segnato 4 reti in altrettante partite, mentre con la selezione giallonera under 19 ha messo insieme 4 gol in 11 presenze. Il suo impatto immediato con la realtà europea gli è valso quindi la chiamata in prima squadra da parte di Favre, che ormai lo considera come una delle principali rotazioni al suo undici titolare, e gli ha regalato già 5 apparizioni in Bundesliga. Vederlo muoversi, a soli 17 anni, con questa naturalezza davanti a più di 66mila spettatori, dà la dimensione del prototipo di campione davanti al quale ci troviamo già oggi.

Il Borussia sembra l'ecosistema adatto per farlo crescere con calma, un ambiente caldo senza eccessive pretese, che chiede impegno ma sostiene incondizionatamente. E, soprattutto, stravede per le nuove proposte come Reyna: il trequartista americano si è già integrato benissimo nel modulo tattico pensato da Favre per il suo BVB e fuori dal campo ha socializzato con Haaland e Sancho, coi quali si trova a meraviglia anche sul terreno di gioco. E, come spesso accade, le analogie col passato tendono a sprecarsi: i tre vengono visti come i nuovi Lewandowski, Gotze e Reus, giocatori scoperti per pochi spiccioli e resi stelle mondiali proprio dal club giallonero.

Tre potenziali fenomeni, proprio come i loro predecessori, che uniti permisero - nel 2013 - al Borussia Dortmund di tornare a giocarsi una finale continentale. Guarda caso, lo stesso obiettivo che si sono posti quest'anno i terribili golden boy gialloneri. E Reyna - cresciuto in una casa in cui la Champions League ha sempre rappresentato un sogno mai realizzato - vuole provarci, alla pari dei suoi soci. Vincere sarà difficile, ma con questo talento e tanta sfrontatezza nessun traguardo è precluso. Claudio e Miguel, che ne hanno alimentato e rinsaldato i sogni, saranno in prima fila a tifare per lui.