Al termine di Atletico Madrid-Liverpool, andata degli ottavi di Champions League, ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone:

Abbiamo visto una gran bella partita, intensa, con molta qualità. Sono molto contento per lo sforzo fatto dalla squadra che ha capito che bisogna giocare così. Sono felice per i tifosi e i giocatori, è una partita molto importante per tutti. Il pubblico qui è incredibile, abbiamo sentito emozioni forti ancora prima di scendere in campo arrivando allo stadio. Ci hanno costretto dietro, ma li abbiamo contenuti bene senza concedere spazi se non qualche contropiede. Non pensiamo al ritorno perché manca ancora tanto, prima c’è la Real Sociedad