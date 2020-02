Le parole del fantasista argentino nell'intervista rilasciata a El Pais.

di Redazione Fox Sports - 19/02/2020 15:23 | aggiornato 19/02/2020 15:28

Prima di Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di Champions League, ha parlato così Alejandro Gomez nell'intervista rilasciata a El Pais:

Nel 2013 avevo fatto tre anni buoni a Catania, avevo 25-26 anni ed ero ancora giovane. Mi cercarono l'Inter e l'Atletico del Cholo Simeone che però non avevano la potenza finanziaria di adesso e non potevano permettersi di pagare i 10 milioni richiesti dal Catania: ci fu un'offerta di sei, poi l'Atletico prese Villa per quattro milioni. Ora va di moda non presentarsi al ritiro estivo, combattere con il presidente o dire qualcosa contro il club per forzare la cessione. A Catania però non avrei mai potuto farlo, anche se sentivo che il mio ciclo lì si era concluso. Poi ci fu un'offerta del Metalist che giocava in Champions e combatteva per il titolo ucraino con lo Shakhtar Donetsk, in rosa c'erano molti argentini e mi dissi: "Bene, se non posso andare all'Atletico o restare in Italia, almeno vado a giocare una competizione europea e a guadagnare più soldi". Non ho mai detto "se non mi vendi non mi alleno o resto deluso finché non vado all'Inter", non l'ho mai fatto prima e non l'ho fatto ora all'Atalanta dove ho ricevuto molte offerte. Al Metalist passai un anno terribile, mi servì solo dal punto di vista economico: la guerra iniziò a dicembre e io me ne andai a settembre. Fui costretto a ricominciare da capo all'Atalanta che allora non era il club che è oggi

Su Atalanta-Valencia:

Il Valencia voleva l'Atalanta e l'Atalanta voleva il Valencia. Sicuramente ci hanno sottovalutato. Oggi però, con tutte le informazioni disponibili, difficilmente si può sorprendere una squadra. Ma, ovviamente, abbiamo preferito loro anziché il PSG o il Liverpool: col Valencia ce la giochiamo al 50%. Se avessimo giocato contro il Liverpool avremmo dovuto compiere un miracolo per passare il turno

Su Gasperini:

Gasperini vuole che anche i difensori rischino un passaggio interno per filtrare le linee. Naturalmente ci concede molta libertà in attacco. Questo vale per me, so che devo rischiare, il dribbling è la mia specialità e così facendo spezziamo le linee di gioco avversarie. In Italia le partite sono molto tattiche, spesso affrontiamo squadre con otto giocatori a difesa della porta. Sappiamo che rischiamo il contrattacco avversario, ma preferiamo correre questo rischio invece di chiuderci tutti dietro. Questo approccio l'abbiamo adottato anche contro la Juventus: se li mordi e non li lasci girare, il fenomeno finisce per diventare un giocatore normale perché inizia a sbagliare. Quando ci aspettano chiusi dietro giochiamo meglio

Sull'Inter:

L'Inter ha adottato un solo schema: palla dal difensore centrale al laterale che la smista per uno dei due attaccanti, Lukaku o Lautaro. E lì la squadra sale. Abbiamo giocato a viso aperto contro loro due, attaccandoli e recuperando il pallone

Sul mercato dell'Atalanta: