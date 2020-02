Atalanta, Gasperini: "Le gambe non dovranno tremare..."

Prima di Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di Champions League, ha parlato così a Sky Sport e in conferenza il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini:

C'è grande attesa, ma la Champions deve darci emozioni positive e farci mettere in campo qualcosa in più. L'importanza della gara non dovrà farci tremare le gambe perché c'è una città intera che si sposterà a San Siro e ci sono tutte le condizioni per poter fare bene. Ci vuole la giusta fiducia, senza troppa euforia. Dobbiamo pensare a noi stessi, ma giochiamo contro una squadra di ottimo livello. Non dimentichiamo che il Valencia è arrivato primo in un girone difficile, vincendo in trasferta contro Ajax e Chelsea e per noi la difficoltà sarà sicuramente alta. Siamo sempre molto attenti alle caratteristiche degli avversari e pronti ad attuare i giusti accorgimenti