L'ex centrocampista del Manchester City potrebbe lasciare la Cina a breve. Il club sudamericano potrebbe tesserarlo dopo la scadenza del contratto.

di Antonio Gargano - 18/02/2020 10:49 | aggiornato 18/02/2020 10:54

I top players cominciano a guardarsi intorno e si preparano a lasciare la Cina. Yaya Touré è uno di questi e potrebbe passare dalla Chinese Super League all'America Latina. L'ex centrocampista del Manchester City è ad un passo dal trasferimento in Brasile, con il Botafogo pronto ad offrirgli un contratto a partire dai prossimi giorni.

ESQUENTOU DE VEZ!



Botafogo conseguiu os investidores que precisava e Yaya Touré deu o OK para que seus representantes comecem a discutir sobre o contrato.



Fontes ligadas ao clube afirmaram acreditar em um final feliz.



Tudo deve se resolver até quinta.#BotafogoComYaya pic.twitter.com/7tpiNUJvvo — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) February 18, 2020

Il contratto del calciatore ivoriano con il Qingdao Huanghai è in scadenza e metterà fine ad un'esperienza che lo ha visto collezionare 14 presenze e 2 gol nel campionato cinese. Touré sta trattando con il Botafogo e sembrerebbe interessato ad un'avventura nel campionato brasiliano. Le parti stanno trattando proprio in queste ore, ma c'è ancora da raggiungere un accordo economico che non sarà del tutto low-cost.

In più, il club è costretto ad accelerare per via della scadenza della sessione di calciomercato. In Brasile si chiude giovedì, data entro la quale bisognerà tirare le somme sull'affare legato al centrocampista ivoriano. L'entourage del calciatore e la dirigenza di Rio de Janeiro sono a colloquio in queste ore per cercare di chiudere la trattativa entro il termine fissato dalla finestra invernale.

Per mettere sotto contratto Yaya Touré, però, il Botafogo ha bisogno dei suoi investitori. Un dettaglio da non sottovalutare, perché conferma le cifre rilevanti richieste dal calciatore e dai suoi rappresentanti. Il comitato del club ha approvato l'affare, ma la dirigenza dovrà fare affidamento anche su un supporto economico che garantisca l'esito positivo della trattativa.

Impegno tutt'altro che semplice per i soci del Botafogo, che soltanto pochi giorni fa hanno contribuito all'ufficializzazione di Keisuke Honda. Il giapponese è un profilo di livello per il calcio sudamericano, ma il curriculum di Yaya Touré impone di spostare l'asticella delle uscite un po' più in là. I primi segnali sembrano incoraggianti e l'affare sembra destinato ad andare in porto entro la chiusura del calciomercato invernale.

In carriera, Touré ha vinto campionati in Inghilterra con il Manchester City, in Spagna con il Barcellona e in Grecia con l'Olympiakos. Con i blaugrana è arrivata anche l'unica Champions League della sua carriera nel 2009. Con la Nazionale, invece, ha portato a casa la Coppa d'Africa del 2015 e ha partecipato a 3 Mondiali consecutivi tra il 2006 e il 2014. Con una nuova esperienza in Brasile, toccherebbe il suo quarto continente dopo Europa, Asia e la trafila nel settore giovanile in Costa d'Avorio.