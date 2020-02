Il coreano ha subito un infortunio nell'ultima partita di Premier e dovrà essere operato. Mourinho: "Non penso tornerà quest'anno".

di Daniele Minuti - 18/02/2020 16:35 | aggiornato 18/02/2020 16:40

Oggi riparte finalmente la Champions League con le prime due partite della fase a eliminazione diretta ma il Tottenham, finalista della scorsa edizione, arriverà all'andata degli ottavi di finale contro il Lipsia in condizioni disastrose: oggi è arrivata infatti la notizia del grave infortunio per Heung-Min Son.

Il sudcoreano si è infatti rotto il braccio destro dopo un contrasto subito all'inizio della partita del weekend contro l'Aston Villa. Incredibilmente il giocatore degli Spurs ha giocato tutto il match segnando una doppietta, compreso il gol decisivo per il 3-2 finale al 94esimo.

Gli esami svolti oggi da Son però non sono stati clementi e hanno evidenziato la frattura dell'arto, problema che costringerà l'attaccante a sottoporsi a un'operazione chirurgica che nella peggiore delle ipotesi potrebbe tenerlo fuori fino alla fine della stagione in corso.

L'infortunio di Son durante la partita contro l'Aston Villa

Tottenham, guaio Son: braccio rotto e lungo stop

Con un comunicato ufficiale, il club londinese ha spiegato che l'intervento sarà tenuto questa settimana e che "per la completa guarigione del giocatore serviranno diverse settimane" escludendolo di fatto dalla partita contro il Lipsia.

Injury update on Heung-Min Son. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2020

Ma ancora più pessimiste sono state le dichiarazioni del suo allenatore José Mourinho in conferenza stampa: lo Special One non crede che Son tornerà in campo prima della fine di questa stagione. Situazione grave viste le assenze di Kane e Sissoko.