In attesa di subentrare a Pallotta il magnate americano cerca un accordo per investire in modo massiccio nel club, dove Fonseca rimane in forse e Petrachi quasi sicuramente saluterà dopo una sola stagione.

di Simone Cola - 18/02/2020 11:20 | aggiornato 18/02/2020 11:25

Sarà anche vero, come sostenuto dall'attuale direttore sportivo Gianluca Petrachi recentemente in conferenza stampa, che Dan Friedkin non sarà Paperon de' Paperoni e che il progetto della Roma proseguirà sul solco già tracciato dall'ormai ex proprietà rappresentata da James Pallotta. Ma secondo quanto sostiene la Gazzetta dello Sport la situazione potrebbe essere decisamente diversa: a giugno, data in cui il passaggio di consegne alla guida del club dovrebbe diventare effettivo, quello che si prepara per diventare il nuovo patron del club giallorosso potrebbe presentarsi pronto per un'immediata rivoluzione.

Un cambio di prospettive oggi più che mai necessario per rianimare una piazza depressa dai troppi alti e bassi delle ultime stagioni e dalla straordinaria cavalcata degli odiati rivali della Lazio, capaci a questo punto della stagione di giocarsi lo Scudetto con Juventus e Inter. Una rivoluzione che partirà da due punti fondamentali: la ricerca da parte di Friedkin di un accordo con la UEFA in tema di investimenti slegati dal Fair Play Finanziario e l'allontanamento proprio di Petrachi, che a dispetto di quanto sostenuto dallo stesso diretto interessato non avrebbe convinto la nuova proprietà "più per forma che per contenuti".

Certo le ultime tre sconfitte consecutive hanno messo in dubbio anche la permanenza nella Capitale del tecnico portoghese Paulo Fonseca, che era partito bene ma adesso sembra aver perso il controllo della situazione: la Roma non solo è sempre più lontana dalla Champions League, ma deve adesso guardarsi alle spalle per non rischiare di perdere anche l'Europa League. Dell'ultima rivoluzione di Pallotta potrebbe dunque non restare niente, con Friedkin pronto a fare tabula rasa: allenatore in forse, direttore sportivo - arrivato appena l'estate scorsa - quasi certamente via a giugno e forse, addirittura, già nelle prossime settimane.

L'attuale ds della Roma Gianluca Petrachi: secondo la Gazzetta dello Sport le sue speranze di restare con il nuovo corso targato Friedkin sono prossime allo zero.

Roma, accordo con la UEFA e nuovo ds: Friedkin riparte da qui

Molto dipenderà, scrive la Gazzetta, da quando il passaggio di consegne tra Pallota e Friedkin diventerà effettivo: le due parti, terminato il periodo di due diligence, stanno adesso trattando sul prezzo complessivo dell'affare. Pallotta ha investito negli anni 172 milioni di euro in conto capitale, cifra considerevole e che non tiene conto né dell'acquisto delle quote di UniCredit né dell'aumento di capitale attualmente in corso: acquistare la Roma potrebbe costare al gruppo di Friedkin una cifra che oscilla intorno ai 780 milioni, che potrebbe però essere rivista verso il basso in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Chiaro che senza la vetrina e gli introiti garantiti dall'Europa che conta servirebbe un segnale forte per rianimare una piazza depressa, segnale che Friedkin intende mandare investendo fin da subito in vivai e infrastrutture e allo stesso tempo operando in modo aggressivo sul calciomercato: la Roma potrebbe essere il primo club italiano a percorrere la strada del voluntary agreement, un patto che una nuova proprietà può stipulare con la UEFA nel momento in cui inizia la propria gestione e che permette di sforare i 30 milioni di debito a triennio che servono per rientrare nei parametri del fair play finanziario e non incorrere in penalizzazioni.

Si tratta di una possibilità che, assicura la Gazzetta, i legali del gruppo di Friedkin stanno studiando concretamente e che verrà tenuta in grande considerazione: la Roma del futuro cambierà volto, ma se ci sono dei dubbi su chi la guiderà dalla panchina sembra ormai evidente invece che il compito di ricostruire non sarà affidato all'attuale ds Petrachi, che non avrebbe convinto e che sarà quasi sicuramente rimpiazzato. Per la sua successione si parla di Fabio Paratici, che potrebbe lasciare la Juventus ma solo in caso di stagione davvero fallimentare, e di Andrea Berta, che ha fatto benissimo all'Atletico Madrid ma non sembra intenzionato a lasciare i colchoneros.

Rimane così Daniele Faggiano, protagonista nella risalita del Parma dalla Lega Pro alla Serie A e che anche in massima serie ha confermato il suo valore, allestendo una squadra di tutto rispetto nonostante risorse economiche certo non eccezionali. 42 anni compiuti da poco, da fine 2016 in Emilia, il ds dei ducali si ritiene ormai pronto per un'avventura ai massimi livelli e piace all'Inter, ma la Roma potrebbe inserirsi e affidargli la propria rinascita. Che dopo anni di delusioni dovrà per forza concretizzarsi con il nuovo corso targato Friedkin: vada come vada la rivoluzione, in casa giallorossa, è ormai alle porte.