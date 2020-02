L'ex tennista cileno si scaglia contro la federazione maschile, che ha squalificato Jarry per positività ad un test antidoping. Accuse contro l'americano.

di Antonio Gargano - 18/02/2020 17:57 | aggiornato 18/02/2020 18:01

Tutto è cominciato con la squalifica di Nicolas Jarry, tennista cileno che, in attesa di conferme, dovrebbe essere sospeso per un anno dall'ATP dopo essere stato trovato positivo ad un test antidoping. Probabilmente, però, nelle dichiarazioni di Marcelo Rios c'è il disappunto per quello che è successo oltre 2 decenni fa. L'ex giocatore ha commentato lo stop del suo connazionale, ponendosi in modo molto duro nei confronti della federazione di tennis maschile.

Oltre al suo parere su Jarry, Rios ha parlato di come l'ATP non abbia mai mostrato una condotta coerente nei confronti dei professionisti. L'ex tennista di Santiago è stato protagonista della finale degli Australian Open 1998, persa contro Petr Korda con un triplo e perentorio 6-2. Nello stesso anno, la federazione ha squalificato il ceco proprio per doping, lasciando però il titolo di Melbourne nella sua bacheca. Rios ha rivendicato a più riprese quel titolo, seppur da assegnargli d'ufficio, ma l'ATP non ha mai acconsentito all'avvicendamento nell'albo d'oro.

Adesso, invece, il fulcro delle sue polemiche è il rapporto tra le alte sfere del tennis maschile e Andre Agassi. L'ex stella del tennis americano, icona e personaggio sportivo sui generis degli anni '90 e 2000, sarebbe stato tutelato nonostante fosse stato colto in flagrante:

L'ATP è la più grande mer** che esista. Per 4 volte hanno trovato Agassi positivo ai test antidoping ma l'hanno sempre coperto. Insabbiare era il modo per non far fare una brutta fine al tennis dal punto di vista dell'immagine e del marketing.

Dichiarazioni pesanti, quelle di Rios, non solo per quanto riguarda il passato di Agassi, ma anche in riferimento alle strategie che l'ATP utilizzava durante la stagione:

Credo che l'ATP si comporti in modo sbagliato. Ma non è l'unico problema: ai miei tempi si giocava il Masters di fine anno sul cemento perché volevano far vincere sempre Sampras, mentre io e Bruguera parlavamo di un cambio di superficie. Conta anche l'altezza: non dovrebbero esserci due servizi nel tennis. Karlovic è alto più di 2 metri, non si ritirerà mai.

Poi l'attenzione si sposta sul caso-Korda. Rios parla delle disparità di trattamento nella lotta al doping e di come sarebbe cambiata la sua carriera con quella finale degli Australian Open 1998:

Io avrò fatto al massimo 3 test antidoping durante la mia carriera, non di più. C'è una gran confusione sul modo di gestire questa cosa: ti danno un foglio incomprensibile con una serie di sostanze che non hai mai visto in vita tua né sai se hai assunto durante una cura o una preparazione atletica. Ma c'è differenza tra la vita personale e il voler trarre vantaggio a livello sportivo, come successe con Korda. Avrei dovuto vincere io quella finale, ma lui ci arrivò come un treno vincendo 7 partite a Melbourne.

Infine, il giudizio sulla vicenda legata a Jarry, ancora tutta da completare. Rios, con la sua esperienza non diretta ma da spettatore interessato durante la sua carriera, ha commentato il caso del momento nel tennis cileno: